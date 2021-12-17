「市區客運業」開跑 服務大梨山地區搭乘

台中市梨山地區地處偏鄉、路途遙遠，苦無市區客運公司投入，交通部公路總局與台中市府合作，輔導梨山社區發展協會成立「市區客運業」，昨完成領牌手續，為中部地區首面社會團體車輛牌照核發，未來將提供大梨山地區居民便利且價格公開的服務品質。

為解決偏遠地區交通困境，去年11月27日，交通部修法通過偏鄉地區市區客運業的規範，在公共運輸涵蓋率不足且市區客運公司無意願投入的地區，可由當地社會團體或個人成立「市區客運業」，經營當地的公共運輸服務。

台中市和平區梨山里位於海拔1800公尺高山，由梨山、松茂、新佳陽、環山等四部落所構成生活圈，涵蓋整個和平區的東半部，合稱「大梨山地區」。

梨山地區具豐富觀光資源，原本繁榮的觀光勝地，在921大地震後，往台中市區的主要道路台8線坍方中斷，居民對外交通不便，長者下山就醫需轉乘數次公車，且要等候台8線臨37便道管制站開放時間，就醫結束後經常趕不上管制站最後開放時間，無法當天往返。

20年來，當地居民多搭乘私人白牌車，但白牌車收費不一，車輛維護保養無法掌控，無法確認司機是否持有合法職業駕照，亦無投保乘客責任保險，安全方面恐有諸多疑慮。

交通部公路總局與台中市政府合作，推出幸福巴士2.0計畫，輔導梨山社區發展協會成立「市區客運業」，當地白牌車成功轉型，將大梨山地區在地資源納入公共運輸，票價、車輛設備、駕駛人資格等，由政府為民眾把關，讓民眾搭乘更加安心。