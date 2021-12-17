旅遊溫暖國境之南 體驗屏東好好多一度
今年冬天最吸睛「2021高雄市旅行公會國際旅展」今天起在高雄展覽館登場一連舉行四天，屏東縣政府以「客家六堆300年慶典」為主題打造屏東館，邀集縣內觀光旅遊公部門與協會、伴手禮、民宿業者及客家文化表演團體共同參與，為屏東的觀光發聲，邀請民眾旅遊溫暖國境之南，體驗屏東好好多一度。
「屏東好好，客家六堆300年」是本次參展主題，屏東館以象徵團結合作的傘架為聚落景觀搭設而成，詮釋著南部客家文化永續繁衍的意涵，有以童話主題佈置的聖誕節，進入城堡般入口後體驗聖誕節的精彩活動，還有以七彩岩壁聞名的哈尤溪及代表恆春半島獨特人文藝術的落山風藝術季，讓觀展民眾宛如置身於北國溫泉村。
屏東縣交通旅遊處表示，進入秋冬季節，自11月12日起至111年2月15日在四重溪溫泉公園舉行溫泉季，有白雪皚皚的燈飾造景與粉嫩櫻花林燈飾隧道的網美打卡景點與泡溫泉享溫暖的泡湯行程。11月26日至111年1月2日在屏東公園舉辦耶誕節，有浪漫燈飾、網美拍貼機與週末整點下雪場景。及12月25日至111年3月1日落山風藝術季，邀請竹工藝設計大師范承宗創作大型竹藝品，表現恆春半島特有人文與地理特色，歡迎民眾來屏東體驗多種玩法。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言