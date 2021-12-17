旅遊溫暖國境之南 體驗屏東好好多一度

今年冬天最吸睛「2021高雄市旅行公會國際旅展」今天起在高雄展覽館登場一連舉行四天，屏東縣政府以「客家六堆300年慶典」為主題打造屏東館，邀集縣內觀光旅遊公部門與協會、伴手禮、民宿業者及客家文化表演團體共同參與，為屏東的觀光發聲，邀請民眾旅遊溫暖國境之南，體驗屏東好好多一度。

「屏東好好，客家六堆300年」是本次參展主題，屏東館以象徵團結合作的傘架為聚落景觀搭設而成，詮釋著南部客家文化永續繁衍的意涵，有以童話主題佈置的聖誕節，進入城堡般入口後體驗聖誕節的精彩活動，還有以七彩岩壁聞名的哈尤溪及代表恆春半島獨特人文藝術的落山風藝術季，讓觀展民眾宛如置身於北國溫泉村。