南下高雄旅展設館搶商機 傳遞基隆專屬多元的文青浪漫

高雄旅行公會國際旅展今天起到20日在高雄展覽館北館盛大展開，基隆市政府特地南下高雄參展，邀集在地借問站、創生商圈及特色伴手禮店家共同組成基隆館，並將Keelung地標公園、基隆嶼、望幽谷、阿拉寶灣等熱門景點帶入展館，向民眾推廣基隆觀光及美食伴手禮。4天展期安排品牌推廣與互動遊戲等活動，傳達基隆的多元旅遊風貌與文青浪漫。

基隆市政府觀光及城市行銷處長曾姿雯介紹基隆打卡新景點太平青鳥書店、沙灣歷史文化園區及進駐園區內的誠品限定店等文青聖地。並與交通部長王國材、雲頂郵輪集團業務部副總裁劉曉寧等巡禮基隆館各攤位。

基隆主題館集結5間在地特色業者一同參展推廣，包含具無敵山海美景的「基隆長榮桂冠酒店」，推廣住宿相關資訊、推廣海洋教育及知識的「國立海洋科技博物館」，現場還有超高人氣吉祥物「北火熊」遊行，地方創生的「委託行商圈」，海鮮醬料的「心干寶貝」與特色海味夾心手工蛋捲的「蔡技食品」，各店家推出多重優惠方案。

市府將「基隆1915陽明海洋文化藝術館」、「凡人與路Monazu手工鞋」與「漁品軒」等店家商品帶到現場展示，讓民眾對基隆有更深入了解，藉由旅展結合觀光與在地產業行銷。