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華山基金會募年菜 百歲獨居人瑞展現好活力

聯合報 / 記者胡蓬生／苗栗即時報導
華山基金會上午在苗栗縣青年創業指揮部旁辦「捐年菜、送愛孤老」公益勸募。記者胡蓬生／攝影
華山基金會上午在苗栗縣青年創業指揮部旁辦「捐年菜、送愛孤老」公益勸募。記者胡蓬生／攝影

華山基金會上午在苗栗縣青年創業指揮部旁的墨湘咖啡舉辦「捐年菜、送愛孤老」公益勸募活動，預計過年前送出近千份年菜關懷縣內弱勢長輩，縣府及中油公司都響應各捐贈10萬元，縣長徐耀昌也到場呼籲各界關懷苗栗在地的弱勢長輩，送上祝福及溫暖。

基金會苗栗站長杜靜容指出，華山基金會在台彭金馬設立近400站，服務近3萬位長輩，免費提供失能、失智、失依長輩及百歲人瑞到宅服務，苗栗區預計過年前贈送獨居及弱勢長輩近千份年菜，鄉親認助年菜每份700元，或支持華山常年服務經費每位1250元，愛心電話037-373627。

徐耀昌、議長鍾東錦、立委徐志榮的妻子王慧珍及縣議員黃芳椿、余文忠、徐筱菁、 孫素娥、黎煥強、楊明燁、曾玟學、陳光軒等多位議員到場，共同為弱勢發聲，並敲響愛心鑼，希望各界伸出援手捐助年菜，守護孤老過好年。

年逾百歲的獨老黃溫傳妹、胡金橋都到場，兩位人瑞雖然高齡，但精神奕奕，黃溫傳妹還獨自居住在沒有電梯的4樓公寓，曾任苗栗市民代表的羅葉美英是老人家的外甥媳，常會去探視她，上午也陪同到場；住後龍的胡金橋每天中午還自己做午飯，老人家是外省人，包餃子尤其拿手，徐耀昌、鍾東錦也代表致贈禮盒，向兩位百歲人瑞獻上祝福。

徐耀昌表示，到今年底苗栗縣列冊的獨居老人有948位，縣府秉持「善待老人就是善待未來的自己」的施政主軸，推動一系列關懷長者的福利措施，包含關懷據點、幸福學院、長青學苑等，其中關懷據點迄今共計成立188個，同時開辦獨居老人關懷服務方案服務，致力提升長輩的健康及生活品質。

華山基金會上午在苗栗縣青年創業指揮部旁辦「捐年菜、送愛孤老」公益勸募，縣長徐耀昌代表縣府捐贈10萬元。記者胡蓬生／攝影
華山基金會上午在苗栗縣青年創業指揮部旁辦「捐年菜、送愛孤老」公益勸募，縣長徐耀昌代表縣府捐贈10萬元。記者胡蓬生／攝影
年逾百歲的獨老黃溫傳妹、胡金橋到場，兩位人瑞雖高齡，但都精神奕奕。記者胡蓬生／攝影
年逾百歲的獨老黃溫傳妹、胡金橋到場，兩位人瑞雖高齡，但都精神奕奕。記者胡蓬生／攝影

年菜 獨居老人

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