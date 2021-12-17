華山基金會募年菜 百歲獨居人瑞展現好活力

華山基金會上午在苗栗縣青年創業指揮部旁的墨湘咖啡舉辦「捐年菜、送愛孤老」公益勸募活動，預計過年前送出近千份年菜關懷縣內弱勢長輩，縣府及中油公司都響應各捐贈10萬元，縣長徐耀昌也到場呼籲各界關懷苗栗在地的弱勢長輩，送上祝福及溫暖。

基金會苗栗站長杜靜容指出，華山基金會在台彭金馬設立近400站，服務近3萬位長輩，免費提供失能、失智、失依長輩及百歲人瑞到宅服務，苗栗區預計過年前贈送獨居及弱勢長輩近千份年菜，鄉親認助年菜每份700元，或支持華山常年服務經費每位1250元，愛心電話037-373627。

徐耀昌、議長鍾東錦、立委徐志榮的妻子王慧珍及縣議員黃芳椿、余文忠、徐筱菁、 孫素娥、黎煥強、楊明燁、曾玟學、陳光軒等多位議員到場，共同為弱勢發聲，並敲響愛心鑼，希望各界伸出援手捐助年菜，守護孤老過好年。

年逾百歲的獨老黃溫傳妹、胡金橋都到場，兩位人瑞雖然高齡，但精神奕奕，黃溫傳妹還獨自居住在沒有電梯的4樓公寓，曾任苗栗市民代表的羅葉美英是老人家的外甥媳，常會去探視她，上午也陪同到場；住後龍的胡金橋每天中午還自己做午飯，老人家是外省人，包餃子尤其拿手，徐耀昌、鍾東錦也代表致贈禮盒，向兩位百歲人瑞獻上祝福。