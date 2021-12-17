整理包／風景區跨年迎曙光！ 元旦連假訂房率最高在這

2022年即將到來，想好要怎麼度過了嗎？交通部觀光局說，各地掀起旅遊熱潮，特別彙整六個國家風景區及三個觀光遊樂業者辦理2021到2022年賞夕陽、跨年及迎曙光活動資訊，迎接新年。此外，根據觀光局統計，元旦連假訂房率最高是高雄市，推估可能與五月天演唱會有關。

觀光局表示，全台及離島跨年時分皆有送舊迎新活動，民眾想歡送2021年最後一道夕陽、揮別疫情，可選擇到阿里山參加日出印象音樂會，聆聽感恩音樂饗宴；或是到全台最高的跨年活動-梨山，欣賞原住民熱情舞蹈，還可到谷關看表演、泡溫泉、賞風景，除去冷冽寒冬、迎向晨煦陽光。

觀光局說，推薦大小朋友闔家到麗寶樂園、劍湖山世界及義大世界，一同遊樂、看表演與煙火秀，在歡笑聲中度過佳節。

觀光局說，北部民眾也可以自行前往宜蘭東北角頭城鎮外澳沙灘看2022年東北角特有的龜山朝日，結束後可到附近區域爬山、健行、騎自行車並順遊到礁溪泡湯，新年第一天鍛鍊強健體魄、揮別疫情陰霾、越來越健康。

觀光局說，中部民眾可前往日月潭一起「潭」情說愛，在湖光水色霧氣繚繞的夜幕，等待曙光乍現迎接新年，並在水社碼頭市集、原聲天籟與音樂表演中熱鬧歡樂跨年。

觀光局說，南部民眾可搭台灣好行到阿里山參加「日出印象音樂會」，來自阿里山高山上的天籟演奏，一同欣賞一場高海拔、高品質、高水準的三高日出印象音樂會。

至於東部民眾，觀光局說，不妨蒞臨台東三仙台遊憩區迎曙光，該場域結合夜間燈光、壯麗八拱橋、在地特色市集，充滿濃厚幸福的感覺，享受新年的朝氣，迎接本島第一道曙光。

離島部分，觀光局說，民眾可選擇到馬祖西莒島上參加升旗典禮，效法當年戰士英雄昂首向前，慷慨激昂迎接國境曙光，並在前線島嶼、百年古蹟與沙灘海濤陪伴下迎新年賞日出賞美景，用海景與微笑開啟2022年。

對於本土疫情有趨於緊張趨勢，觀光局呼籲民眾元旦連假期間務必戴好口罩。此外，觀光局說，因為阿里山日出印象音樂會有做名額規範，限額2500名，目前已經額滿，有興趣的朋友當天有提供直播。