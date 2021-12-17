高雄旅展殺很大搶客 陳其邁：高雄飯店最近客滿是常態

2021高雄國際旅展今起連4天在高雄展覽館登場，市長陳其邁說，在國際疫情嚴峻之際，台灣防疫有成，高雄更是「亂世福地」，後疫情時期推出的振興五倍券、八大部會券、高雄券等，為低迷已久的旅遊市場注入強心針，高雄近期飯店客滿已是常態，接下來還有跨年、燈會、設計展等大型活動，市府將扮演最佳助攻者，當觀光業堅強後盾。

今天旅展開幕，交通部長王國材、高鐵董事長江耀宗、華信航空董事長高星潢等人都出席，美國在台協會、泰國貿易經濟辦事處等也派代表出席。交通部長王國材說，來到高雄國際旅展，感受到國旅正起飛，揮別疫情陰霾，觀光業復甦了，當前策略是「布局國旅、衝刺國際」，國旅市場正夯，也沒忽略國際宣傳，等國境一開放，就能加大力道向前衝。

高雄市旅行公會理事長吳盈良說，這場旅展從5月延到7月，再從7月延到12月，好事多磨。吳盈良表示，這場旅展是今年壓軸，業者看好國旅商機，無不「殺很大」搶客，台灣高鐵、中華航空、華信航空也推出優惠的「偽出國」套裝行程，另有20家旅行社販售超值旅遊產品及遊艇行程等。

除經濟部輔導的觀光工廠，參展公家單位攤位內容也很有可看性，客委會以「來食來聊」為主題行銷客庄，攤位洋溢濃濃客家味。外交部、交通部觀光局、農委會、林務局、南投縣政府、金門縣政府、彭東縣政府、基隆市政府、高雄市政府、高雄市農業局等都來設攤行銷，各展活力與巧思。

海外攤位部分，日本一口氣出動10個城市公私部門在台宣傳，為疫情後搶客做準備。菲律賓、泰國、關島、帛琉、法國、美國等旅遊單位也跨海行銷。

陳其邁說，國內旅遊市場在疫情後大放異彩，例如高雄東九區、旗山美濃、六龜溫泉和原鄉部落都成為熱門路線，高雄從年底五月天演唱會、跨年晚會到2022台灣燈會、台灣設計展、新動物園運動，再搭配捷運路網興建、輕軌完工，提供旅人更舒服、自在的高雄旅遊品質。

陳其邁不忘推廣高雄券，他說，無論旅宿、餐飲、KTV、釣蝦場、按摩業等皆適用高雄券補助，到高雄消費最划算，進一步認識台灣就從高雄出發。