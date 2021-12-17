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阿羅哈客運回歸祭票價半價 國光辦快閃推史上最殺優惠

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
為吸引乘客加速回流，恢復忠實老客戶固定搭乘習慣，國光客運祭出史上最優惠促銷方案，持五倍振興券購買回數票20張加贈六張，等於享七折。圖／國光客運提供
為吸引乘客加速回流，恢復忠實老客戶固定搭乘習慣，國光客運祭出史上最優惠促銷方案，持五倍振興券購買回數票20張加贈六張，等於享七折。圖／國光客運提供

國道客運相繼推出優惠。國光客運日前宣布祭出史上最優惠促銷方案，持五倍振興券購買回數票20張加贈六張，等於享七折，今天下午辦快閃活動推廣。一度要停駛的阿羅哈客運也祭出強勢回歸的優惠，平日搭車兩人同行一人半價、一次買來回票回程也享半價。

台灣疫情逐步緩解，國道客運業營運情況持續低迷，為吸引乘客加速回流，一片萬物齊漲聲中，國道客運業者逆勢操作，紛紛大打折扣價。

國光客運說，自本月初祭出歷來最優惠促銷方案，只要持至少一張五倍振興券購買回數票，20張加送六張，等於打七折優惠。

國光客運表示，業者要自救永續經營，吸引老客戶恢復固定搭乘習慣是當務之急；優惠活動推出以來，不少忠實乘客一買就是20張或40張，逢低買進後慢慢使用。

國光客運說，今天下午4時到5時將在台北轉運站二樓國光客運月台舉辦「回數票買20加送6」促銷快閃活動，炒熱史上最優惠「回數票買20加送6」買氣。同仁也將頭戴聖誕帽，手舉促銷看板，沿途發送口罩。

國光客運指出，以1827台北台中單張票價300元為例，原本回數票打九折優惠，20送6促銷方案後單張平均只要208元，約為原票價七折。1834台北嘉義原價440元，打折後單張平均308元，1837台北台南則只要331元，且使用上不分平假日，十分具有競爭力。

阿羅哈客運則在官網宣布推出好康優惠。12月20日至明年1月13日搭車，會員購票票享點數雙倍，但台北-新竹、台中-嘉義路線不適用。

此外，阿羅哈祭出平日搭車單趟優惠，兩人購票另一人只要半票，搭車期間須在周一下午1時到周四末班車期間，兩人須為同班車次。

至於平日搭車也有來回優惠，阿羅哈說，去回程皆須在周一下午1時到周四末班車期間，回程票就會以半價計價。

國光客運 國道客運 快閃

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