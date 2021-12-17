歷時8年斥資30億 嘉市in89豪華影城開幕

籌備8年、斥資30億元打造的「嘉義in89豪華影城」今天舉行開幕儀式，嘉義市長黃敏惠、市議會議長莊豐安及立委王美惠等人受邀剪綵；回想從無到有艱辛過程，執行長蔡政宏一度哽咽語塞。市長黃敏惠表示，疫情嚴峻，影響電影業產，蔡董事長團隊深耕後再努力站起來，令人感佩。影城也推出優惠，即日起至31日，只要名字中有「嘉、義、豪、華、影、城」其中一字相同或生日4碼中含有「8、9」其中一個數字，就有機會參加抽獎獲得免費電影票。

黃敏惠說表示，聽到蔡董要來嘉義市投資大型影城時，也曾懷疑這麼大的資金真的能夠來嘉義市嗎？因為在招商過程中有些廠商認為嘉義市場不大，其實嘉義市位雲嘉南觀光消費中心，小小的嘉義市，卻擁有大大的能量，這一年有太多全國知名連鎖品牌進駐，可見嘉義市潛力不容小覷。

回想8年來的艱辛，執行長蔡政宏熱淚盈眶一度說不出話來，他表示，8年來一直努力地蓋直到今年終於完成這棟不得了的建築物，謝謝市府團隊的相挺；董事事一直想蓋個很專業的空間、最豪華的享受給愛看電影的消費者，將這些先進的設備讓雲嘉南的好朋友觀賞也帶領著團隊與世界頂尖品牌攜同並進。

市長黃敏惠表示，今年疫情這麼嚴峻，年初時真的很擔憂，看到他們所流的眼淚，這些眼淚絕對不是個人的心酸而已，而是整個台灣電影業者所有的心酸，這樣的心酸我們會再深耕後再努力站起來，蔡董事長的團隊就是用這樣的精神再一次顯現在大家面前，令人感動又感恩。尤其董事長蔡榮華已85歲還有這樣圥進的思維、頭腦、這麼大的夢，令人佩服。

IMAX 大中華區行銷長周美惠表示，蔡董堅持一定要把最新的設備裝設到嘉義市，甚至不惜重新訂立契約。「大家都欠蔡董一張電影票」。

市長黃敏惠指出，這裡曾經是嘉義市民所熟知的「國民戲院」，更早以前，它是日據時期嘉義市三家戲院之中，唯一一家由本島人所經營的戲院，稱為「二代南座」；當時附近就有國民、羅山及三山等3家戲院，猶如台北西門町電影街熱鬧非凡，是不少老一輩嘉義人的記憶。而在一百年後的今天，「in89豪華影城」在現址開幕，更具相當人文歷史意義。