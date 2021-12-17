自閉症盛行率達1% 成人自閉症面臨社會三大困境

20歲的廷瑋因不會說話，媽媽察覺有異，後續經診斷為自閉症。開口溝通對於他而言，是一件難如登天的事，成長過程也因此飽受折磨，更別說是在社會中求職，某次他曾透過文字詢問媽媽「為什麼我是自閉症」，媽媽眼淚瞬間潰堤。長庚醫院採購55片自閉症紀錄片「地球迷航」，捐贈社團機構播放，希望社會能多關懷自閉症，並肯定他們的能力與才華。

根據統計，台灣自閉症盛行率約占1％，因自閉症領有身障手冊約有1.6萬人。林口長庚醫院兒童心智科主任倪信章表示，自閉症的孩子有二大核心困難「不善人與人互動及溝通」、「重複固執的行為」，自閉症患者較難將心比心，無法理解社交情境，常常會被認為是「白目」，隨年紀增長，雖然會有不同程度的進步，但自閉症的特質會持續存在，不僅影響自己也會影響周遭他人。

倪信章表示，自閉症患者在不同階段面臨的考驗不同。求學階段，因為有教育系統的幫忙，較能獲得支持，一旦離開學校，狀況將大幅增加，特別是就業問題，將成為患者最大的困擾。

據2014年南台灣成人自閉症就業率，只有13.6%、2019年身心殘障者勞動狀況調查報告中，自閉症個案的就業，以製造業24.6％及餐飲業15.0％最多。倪信章表示，沒辦法有工作的成人自閉症患者，大多會考慮去小作所或者日托中心，但因為員額的限制，常常排不到這些去處，只能留在家中由家人辛苦照顧。

倪信章表示，每一位自閉症患者都有自己的優勢與創造力，社會應該要看見他們的優勢，協助他們融入社會。站在醫療的角度上，長庚醫院也在發展自閉症的生物性治療方式，特別是「重複性經顱磁刺激術」，在自閉症的應用極具潛力。

另外，腸與腦的連結在自閉症的學理上獲得重視，他也與林口長庚副院長邱政洵及胃腸科主任陳建彰跨科合作，嘗試糞便移植技術在自閉症的相關研究，期盼為自閉症的生物性治療方式，開創更多元有效的模式。