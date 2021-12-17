快訊

侯友宜遭登報宣傳「反核四」 半版廣告出資人找到了

桃園防疫旅館群聚案7例改本土確診！今增15例境外

自閉症盛行率達1% 成人自閉症面臨社會三大困境

聯合報 / 記者陳雨鑫／台北即時報導
長庚醫院採購55片地球迷航紀錄片，長庚決策委員會名譽主委陳昱瑞（右）代表捐贈給自閉症基金會執行長劉增榮（左）。圖／長庚醫院提供
長庚醫院採購55片地球迷航紀錄片，長庚決策委員會名譽主委陳昱瑞（右）代表捐贈給自閉症基金會執行長劉增榮（左）。圖／長庚醫院提供

20歲的廷瑋因不會說話，媽媽察覺有異，後續經診斷為自閉症。開口溝通對於他而言，是一件難如登天的事，成長過程也因此飽受折磨，更別說是在社會中求職，某次他曾透過文字詢問媽媽「為什麼我是自閉症」，媽媽眼淚瞬間潰堤。長庚醫院採購55片自閉症紀錄片「地球迷航」，捐贈社團機構播放，希望社會能多關懷自閉症，並肯定他們的能力與才華。

根據統計，台灣自閉症盛行率約占1％，因自閉症領有身障手冊約有1.6萬人。林口長庚醫院兒童心智科主任倪信章表示，自閉症的孩子有二大核心困難「不善人與人互動及溝通」、「重複固執的行為」，自閉症患者較難將心比心，無法理解社交情境，常常會被認為是「白目」，隨年紀增長，雖然會有不同程度的進步，但自閉症的特質會持續存在，不僅影響自己也會影響周遭他人。

倪信章表示，自閉症患者在不同階段面臨的考驗不同。求學階段，因為有教育系統的幫忙，較能獲得支持，一旦離開學校，狀況將大幅增加，特別是就業問題，將成為患者最大的困擾。

據2014年南台灣成人自閉症就業率，只有13.6%、2019年身心殘障者勞動狀況調查報告中，自閉症個案的就業，以製造業24.6％及餐飲業15.0％最多。倪信章表示，沒辦法有工作的成人自閉症患者，大多會考慮去小作所或者日托中心，但因為員額的限制，常常排不到這些去處，只能留在家中由家人辛苦照顧。

倪信章表示，每一位自閉症患者都有自己的優勢與創造力，社會應該要看見他們的優勢，協助他們融入社會。站在醫療的角度上，長庚醫院也在發展自閉症的生物性治療方式，特別是「重複性經顱磁刺激術」，在自閉症的應用極具潛力。

另外，腸與腦的連結在自閉症的學理上獲得重視，他也與林口長庚副院長邱政洵及胃腸科主任陳建彰跨科合作，嘗試糞便移植技術在自閉症的相關研究，期盼為自閉症的生物性治療方式，開創更多元有效的模式。

長庚醫院名譽主委陳昱瑞表示，希望透過影片的力量，讓社會大眾了解成人自閉症面臨的挑戰；讓個案及家長可從小就明瞭未來成年時的挑戰，及早因應準備，也期盼社會可以重視。

台灣自閉症盛行率為1％，成人自閉症患者要融入社會將面臨三大困境。圖／長庚醫院提供
台灣自閉症盛行率為1％，成人自閉症患者要融入社會將面臨三大困境。圖／長庚醫院提供

自閉 患者 長庚

延伸閱讀

為什麼我是自閉症？患者寫下內心話直讓母親心疼

桃園防疫旅館群聚整棟清空 專家曝國外先例也可能封區

Omicron入侵恐回到三級警戒 醫師呼籲：別打AZ了！打了也是白打

中研院女SOP現漏洞還被老鼠咬兩次 專家：沒做好這兩步

相關新聞

灰濛濛一片南台灣空品拉警報 紅色警示敏感族群當心

許多高雄市民一早出門發現天空灰濛濛一片，環保署清晨7點10分發出「空氣品質不良警報」，提醒高屏及台南地區居民留意空品問題...

名醫與疾病的對話／40歲時高血壓 做6件事紓壓

> 兒科醫師工作時間長、壓力大，還好我很喜歡與小朋友相處，診間小病患很純真、可愛，一張小貼紙就很容易滿足，很紓壓，但我沒想到的是，「我40歲時，高血壓竟悄然而至。」 「詹主任，你的臉怎麼那麼紅

元旦連假國道匝道採時段性封閉 駕駛注意事項看這邊

交通部高公局經評估近年來三天連假實施各匝道封閉措施之入口匝道及國道主線交通量，考量離峰時段交通量已降低，入口車流尚不致嚴...

自閉症盛行率達1% 成人自閉症面臨社會三大困境

20歲的廷瑋因不會說話，媽媽察覺有異，後續經診斷為自閉症。開口溝通對於他而言，是一件難如登天的事，成長過程也因此飽受折磨...

油價又要漲了！ 估下周汽、柴油每公升調漲0.1元

因伊朗核子協議陷入僵局，預估下周汽油零售價格每公升調升0.1元，柴油每公升同樣調升0.1元。

年長者心臟小鹿亂撞要當心 留意心房顫動致缺血性中風

近來早晚氣溫低、日夜溫差大，奇美醫學中心搶救許多「心房顫動產生血栓致缺血性中風」患者；心臟血管內科主治醫師蔣俊彥今天貼文...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。