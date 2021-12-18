冬季泡湯何處去？盤點網友熱議全台九大溫泉景點

【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤最近三個月內「溫泉景點」話題的網路聲量表現，帶您了解網友熱議的九大溫泉景點以及備受討論的五大泡湯注意事項有哪些。

由於台灣特殊的地理環境，幾乎全台各縣市都有溫泉的蹤跡，而泡溫泉不只能暖身，還能幫助我們放鬆身心靈。因此在寒冷的冬天，國內旅遊絕對少不了泡湯行程，今天就讓我們帶領你一探，全台灣各地網友熱議的溫泉景點。

溫泉從北泡到南，「關子嶺」泥漿溫泉滑溜引熱議

目前台灣的溫泉據點有一百多處，可說是遍佈全台灣，而每個溫泉的特色與泉質也不盡相同。觀察網友熱門討論的溫泉景點，發現大多集中在「北部」，且以「北投溫泉」的討論聲量最高。北投溫泉被視為是台灣最好的青磺泉，更號稱具有排毒功效，被不少網友列為必去的溫泉聖地之一，更有網友表示「北投溫泉濃度很高，不像有些溫泉一泡就知道是加過水的，泡起來很舒服」、「園區很有日式的味道」等。也有網友提到除了到北投泡溫泉，還可至當地的溫泉公園、溫泉文物館等景點逛逛走走，多樣化的行程，使得北投溫泉備受熱議。

全台9大溫泉景點網路聲量排行。 Social Lab社群實驗室/製圖

同樣被網友提及可逛逛走走的溫泉行程還有位於宜蘭的「礁溪溫泉」，且近期因宜蘭縣政府舉辦「2021冬戀蘭陽溫泉季」，邀請「旺福樂團」等樂團、藝人為現場炒熱氣氛，引起民眾廣大迴響，也為「礁溪溫泉」帶來不少的討論聲量。

而「關子嶺溫泉」，身為全台僅有的泥漿溫泉，則最常受網友熱議其具美白、嫩膚等功效的泥漿泉水，不少人大推「到關子嶺泡泥漿溫泉，泡起來皮膚好好摸喔」、「泡完後全身有滑溜的感覺，既紓壓又保養」、「濃濃的硫磺味與泥漿滑溜滑溜的互搭，使人感到非常的舒壓」等。

泡湯前後熱議注意事項，小心一次別泡太久！

在冷冷的天氣裡，民眾常常選擇泡溫泉來溫暖身體及舒緩疲勞，但是仍有許多要注意的事項。觀察網友討論的注意事項話題，發現多數網友的會關注在「自己適不適合泡溫泉」的問題，常見網友請益「溫泉含有的硫磺對於敏感性皮膚的人會太刺激嗎」、「家裡有異位性皮膚炎幼兒能泡嗎」等問題，不少熱心民眾紛紛留言解答，如建議敏感性肌膚與皮膚脆弱的民眾應評估自身狀況再泡，也提醒「水溫不要泡太高」等。

泡湯熱議5大注意事項網路聲量排行。 Social Lab社群實驗室/製圖

此外，「泡湯一次可以泡多久」與「泡湯完是否補充水份」也是不少民眾關心的注意事項，就有網友建議「冷冷的天氣泡溫泉真的很舒服，但別泡太久」、「泡十五分鐘就要起來動動」等，有鑒於此，一些健康網站也會提供醫師建議供民眾參考，如提醒民眾「小心出現中暑和脫水症狀，（泡湯前後）應適時補充水份」等。

同樣需要評估自身狀況的還有孕婦，不少網友擔心泡溫泉會影響胎兒發育，也有專家表示「泡溫泉導致體溫持續過高，可能會影響胎兒發展」，因此不建議孕婦泡溫泉。另一方面，也有許多網友提出自身經驗，表示「懷孕也照泡溫泉啊，現在小朋友還是很健康」、「到懷孕後期每週泡一次溫泉，泡完很爽，身體沒有不適」，綜合以上，每個人的身體狀況不盡相同，孕婦泡溫泉前建議還是要先向醫師諮詢過。

天冷泡溫泉是一大享受，沒有決定好跨年要去哪裡的話，也許可以考慮與家人朋友規劃一場溫泉旅行，溫暖的迎接新的一年到來，但在放鬆之餘，也別忘了先看一下泡湯的注意事項，才能暖身又安心！

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《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，聯合新聞網獲授權轉載》