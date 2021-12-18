聖誕節美拍打卡景點出爐！今年聖誕節就這樣玩

【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤網友在「聖誕節」前後的網路聲量表現，帶您了解網友熱議的全台十大人氣聖誕景點網路聲量排行，以及六大人氣聖誕節活動有哪些。

許多人一年之中最期待的節日就是聖誕節，隨著聖誕節將至，各縣市都陸續出現聖誕相關的景點，讓許多人迫不及待想到場感受聖誕氛圍。

南北「耶誕城」狂吸遊客 百貨業者抓準聖誕商機

每年聖誕節，網友最關心的莫過於各縣市的聖誕裝飾景點，其中「新北耶誕城」更是年年創造話題，除了夢幻的聖誕佈景外，眾星雲集的「耶誕演唱會」也吸引全台旅客到訪，遊客數也因之屢創高峰，儘管許多在地板橋人表示「真的有夠塞，到底為什麼這麼愛人擠人…，這樣真的好玩嗎？」，但許多網友都表示「聖誕節就是過個熱鬧啊，人多也還好啦，頗有節日感啊」、「知道很擠還是每年必去，快變成聖誕節例行景點了」等。

全台10大聖誕景點網路聲量排行。 Social Lab社群實驗室/製圖

除了北部的耶誕城外，屏東縣政府推出的「屏東聖誕節」也是年年廣受好評，今年更將屏東公園變成一座「夢幻城堡村」，以各式燈飾主題，如冰雪奇緣、奇想樹屋等，打造夢幻的聖誕氛圍，讓許多遊客大讚「每年來都好驚喜！而且人也沒新北（耶誕城）那麼多，推推」。

而除了各地政府舉辦的聖誕活動外，許多百貨公司也抓準商機，在百貨門口造景吸引民眾打卡拍照，像是「南紡購物中心」今年就和經典卡通「SNOOPY」共同舉辦聖誕活動，將造景結合史努比、查理布朗等人氣角色，讓許多網友直呼「好可愛！！整個拍不夠」；另外「新光三越中港店」則是以「奇幻銀白耶誕村」為主題，打造美國、法國、西班牙的指標場景，讓民眾即使不出國也能體驗異國聖誕風情，而「台北101」則是提供超過30個打卡景點，讓顧客逛街同時也能感受到濃濃的聖誕氛圍。

聖誕節怎麼過？網友力推「吃完大餐，逛街、拍照」

接著，我們觀察網友熱議的聖誕活動，發現最多人推薦的聖誕活動就是「吃大餐」，就有許多網友提問「聖誕節吃哪間餐廳最適合啊？」、「聖誕情侶吃飯推哪間？」，引發民眾熱議，紛紛留言推薦心中最有聖誕情調的餐廳；也有人發問「情侶聖誕節怎麼過最好？」，引來網友力推「吃完大餐，去逛街、拍照，保證不出錯！」，讓許多人心有戚戚焉表示「真的，每年都跟老婆這樣過」。也有許多人分享「逛聖誕市集」、「聖誕城踩點拍照」的好去處，供民眾聖誕出遊參考。

人氣聖誕節活動TOP6網路聲量排行。 Social Lab社群實驗室/製圖

除此之外，想避免人潮的民眾，則選擇在家舉辦「聖誕派對」或是「佈置聖誕樹」，如有網友表示「聖誕還是跟家人、朋友在家聚最舒服吧」，讓許多有相同規劃的民眾大推「真的…在家煮火鍋、看電視真的最讚」；也有人分享「每年最期待就是佈置聖誕樹，很溫馨、很有家的感覺」，讓許多網友回應「真的…我們家每年都會一起佈置耶，真的溫馨」、「希望以後有家庭以後也能這樣！」，表示除了出門人擠人外，在家也能溫馨過聖誕！

聖誕節將近，你是否也有自己的聖誕計畫了？如果還沒有規劃的話，不妨參考上述熱門景點及熱門活動，與三五好友及家人，共度一個難忘的聖誕節！

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《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，聯合新聞網獲授權轉載》