熱議拉麵店網路聲量排行出爐 各式配料也是關鍵
【文·Social Lab社群實驗室】
《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤最近三個月內「拉麵」話題的網路聲量表現，帶您了解台灣拉麵店的網路聲量排行，以及網友對拉麵配料的喜好與討論。
說到日式料理，拉麵絕對是受到許多台灣人熱愛的選擇之一，每一間拉麵店各自的特色與口味，無論是耗時熬煮的湯頭、Q彈帶勁的麵條與各式配料，都讓人食指大動，每家店也都有各自的擁護、支持者。
「一蘭」進駐台中引排隊潮 「鬼金棒」辣度破表
「一蘭」拉麵台中分店於今年11底時正式開幕，主打百分百複製日本淺草店的屋台風裝潢與經典的「味集中座位」，店外的排隊人潮，也掀起台灣民眾的熱議，就有網友說「獨立座位還能順便防疫，超讚」、「裝潢很道地欸」等。除了裝潢外，一蘭拉麵的食材與湯頭也受到不少民眾熱議，如「湯頭、麵條完勝其他連鎖」、「湯頭很不錯，加辣粉又是另一種風味」，讓許多沒吃過的網友垂涎三尺更講到「如果不用排隊，真想去試試看」、「改天去排排看好了」等。
以辣出名的「鬼金棒」，在日前傳出有顧客挑戰最辣的「鬼增量」辣度，結果辣到送醫院的事件，因而引發熱議，有吃過的網友就分享「想吃辣點到增量就好，鬼增量是另一個世界」、「正常吃就很有層次啦，何必逞強呢」。此外，鬼金棒的「肥美叉燒」也被民眾表示是「肥肉愛好者的最愛」、「那已經是控肉了」等，引起不少討論聲量。
「一樂拉麵」則是還原動漫場景，將日本知名動漫《火影忍者》中的拉麵店實體化，讓許多火影迷紛紛造訪並表示「好像真的踏入木葉村的感覺」、「身為火影迷真的頗感動」、「白玉糰子還不錯」等。
肥瘦叉燒各有支持、海苔該怎麼吃掀討論
說到拉麵的配料，「叉燒」、「干貝」、「鮮蝦」等肉質類的配料時常受到民眾提及，其中「叉燒」最常因「肉的肥瘦度」受到討論，如有喜歡肥肉的網友會說「遍佈油花的叉燒，口感真的很棒」，而喜歡瘦肉的網友則表示「（叉燒）太肥真的好膩，會容易整碗吃不太下去」、「双豚的叉燒給的很有誠意，而且偏瘦不膩」，可見「叉燒」雖作為拉麵的配角，但仍是影響整體口味的重要元素之一。
日式拉麵常有的「海苔」，民眾吃法也是大有學問，如喜歡酥脆口感的民眾大力推薦「直接吃掉，脆脆的比較讚」，也有些人覺得要「泡到軟再吃」，更有人表示「海苔是為了解膩用的，可以吸附油脂」等。同樣被視為可以解膩的配料還有「玉米」、「高麗菜」等蔬菜，綜合網友的討論發現，無論是何種配料，該不該放、該如何搭配都是一大學問。
近幾年拉麵店在台灣如雨後春筍般的出現，各式各樣的風格與口味，提供民眾多元的選擇，在這寒冷的冬天，快來上一碗滿滿職人精神的日式拉麵吧！
觀看原文→ https://bit.ly/3p0uMM2
《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，聯合新聞網獲授權轉載》
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