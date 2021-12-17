高雄長庚中醫部抗癌有成 獲衛福部玉階獎
高雄長庚醫院中醫部與腫瘤科、直肛科合作，發展腫瘤中醫輔助治療，成果發表於中西整合醫學雜誌，中醫病房整體表現榮獲110年度「第一屆中醫藥發展獎勵玉階獎-領航貢獻」殊榮，中醫部主任蔡明諺表示，高雄長庚中醫病房長期扮演急性醫療與慢性照護的橋梁，積極為中醫治療效能優化而努力。
高雄長庚醫院表示，2014年起中醫部與腫瘤科、直肛科合作，承接衛生福利部中醫多元發展計畫，分析不同抗癌階段和藥物治療下患者體能的變化，結合中藥、針灸、推拿、藥浴或五行音樂等各種中醫介入方式，發展腫瘤中醫輔助治療臨床途徑，大幅提升病房住院率和服務口碑。
其中屏東一名67歲鄭姓女子罹患直腸癌，每天須兩地往返接受放射線治療，中期因出現嚴重腹瀉脫水住進中醫病房，經投入中醫輔助治療共15天時間，有效減緩腹瀉次數並改善疲倦，出院後非常滿意，也陸續介紹幾名患者到院。
高雄長庚醫院表示，中醫病房在顱腦外傷、中風後遺症、以及肢體創傷等急性後期照護也同樣出色，整體表現獲得110年度「第一屆中醫藥發展獎勵玉階獎-領航貢獻」，為全國病房唯一得獎單位。
蔡明諺表示，高雄長庚中醫病房走過14個年頭，收治超過1500人次，近年來在院長王植熙和副院長龔嘉德支持下，透過團隊合作和實證研究，積極為中醫治療效能優化而努力，也提供醫藥護教育與實務傳承的平台，醫護團隊需具有中西醫背景，長期輪班照護，全年無休，感謝評委對團隊的肯定。
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