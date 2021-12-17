快訊

侯友宜遭登報宣傳「反核四」 半版廣告出資人找到了

桃園防疫旅館群聚案7例改本土確診！今增15例境外

高雄長庚中醫部抗癌有成 獲衛福部玉階獎

聯合報 / 記者陳玫伶／高雄即時報導
高雄長庚醫院中醫部團隊獲「第一屆中醫藥發展獎勵玉階獎-領航貢獻」，為全國病房唯一得獎單位。圖／高雄長庚醫院提供
高雄長庚醫院中醫部團隊獲「第一屆中醫藥發展獎勵玉階獎-領航貢獻」，為全國病房唯一得獎單位。圖／高雄長庚醫院提供

高雄長庚醫院中醫部與腫瘤科、直肛科合作，發展腫瘤中醫輔助治療，成果發表於中西整合醫學雜誌，中醫病房整體表現榮獲110年度「第一屆中醫藥發展獎勵玉階獎-領航貢獻」殊榮，中醫部主任蔡明諺表示，高雄長庚中醫病房長期扮演急性醫療與慢性照護的橋梁，積極為中醫治療效能優化而努力。

高雄長庚醫院表示，2014年起中醫部與腫瘤科、直肛科合作，承接衛生福利部中醫多元發展計畫，分析不同抗癌階段和藥物治療下患者體能的變化，結合中藥、針灸、推拿、藥浴或五行音樂等各種中醫介入方式，發展腫瘤中醫輔助治療臨床途徑，大幅提升病房住院率和服務口碑。

其中屏東一名67歲鄭姓女子罹患直腸癌，每天須兩地往返接受放射線治療，中期因出現嚴重腹瀉脫水住進中醫病房，經投入中醫輔助治療共15天時間，有效減緩腹瀉次數並改善疲倦，出院後非常滿意，也陸續介紹幾名患者到院。

高雄長庚醫院表示，中醫病房在顱腦外傷、中風後遺症、以及肢體創傷等急性後期照護也同樣出色，整體表現獲得110年度「第一屆中醫藥發展獎勵玉階獎-領航貢獻」，為全國病房唯一得獎單位。

蔡明諺表示，高雄長庚中醫病房走過14個年頭，收治超過1500人次，近年來在院長王植熙和副院長龔嘉德支持下，透過團隊合作和實證研究，積極為中醫治療效能優化而努力，也提供醫藥護教育與實務傳承的平台，醫護團隊需具有中西醫背景，長期輪班照護，全年無休，感謝評委對團隊的肯定。

高雄長庚醫院中醫部團隊獲「第一屆中醫藥發展獎勵玉階獎-領航貢獻」，為全國病房唯一得獎單位。圖／高雄長庚醫院提供
高雄長庚醫院中醫部團隊獲「第一屆中醫藥發展獎勵玉階獎-領航貢獻」，為全國病房唯一得獎單位。圖／高雄長庚醫院提供
高雄長庚醫院中醫部獲「第一屆中醫藥發展獎勵玉階獎-領航貢獻」團隊病房主任盧政男（左二）、部主任蔡明諺（右二）、護理長湛智惠（右一）與衛福部長陳時中（左三）合影。圖／高雄長庚醫院提供
高雄長庚醫院中醫部獲「第一屆中醫藥發展獎勵玉階獎-領航貢獻」團隊病房主任盧政男（左二）、部主任蔡明諺（右二）、護理長湛智惠（右一）與衛福部長陳時中（左三）合影。圖／高雄長庚醫院提供

中醫 長庚 腫瘤

延伸閱讀

公投最後衝刺日 高雄議員李雅靜邀「佛祖」同車宣講

羅東高中莊詠婷成功抗癌 17歲生日獲頒2萬獎學金全數捐

大廠170億投高雄 南部半導體廊道成型

10大暖身食材「生薑」奪冠！ 中醫教3種體質該怎麼吃

相關新聞

灰濛濛一片南台灣空品拉警報 紅色警示敏感族群當心

許多高雄市民一早出門發現天空灰濛濛一片，環保署清晨7點10分發出「空氣品質不良警報」，提醒高屏及台南地區居民留意空品問題...

名醫與疾病的對話／40歲時高血壓 做6件事紓壓

> 兒科醫師工作時間長、壓力大，還好我很喜歡與小朋友相處，診間小病患很純真、可愛，一張小貼紙就很容易滿足，很紓壓，但我沒想到的是，「我40歲時，高血壓竟悄然而至。」 「詹主任，你的臉怎麼那麼紅

元旦連假國道匝道採時段性封閉 駕駛注意事項看這邊

交通部高公局經評估近年來三天連假實施各匝道封閉措施之入口匝道及國道主線交通量，考量離峰時段交通量已降低，入口車流尚不致嚴...

自閉症盛行率達1% 成人自閉症面臨社會三大困境

20歲的廷瑋因不會說話，媽媽察覺有異，後續經診斷為自閉症。開口溝通對於他而言，是一件難如登天的事，成長過程也因此飽受折磨...

油價又要漲了！ 估下周汽、柴油每公升調漲0.1元

因伊朗核子協議陷入僵局，預估下周汽油零售價格每公升調升0.1元，柴油每公升同樣調升0.1元。

年長者心臟小鹿亂撞要當心 留意心房顫動致缺血性中風

近來早晚氣溫低、日夜溫差大，奇美醫學中心搶救許多「心房顫動產生血栓致缺血性中風」患者；心臟血管內科主治醫師蔣俊彥今天貼文...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。