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台南PM2.5連續2天紫爆 今創入秋最嚴重空汙紀錄

聯合報 / 記者鄭維真／台南即時報導
台南市空汙嚴重，PM2.5連續2天都紫爆。記者鄭維真／攝影
台南市空汙嚴重，PM2.5連續2天都紫爆。記者鄭維真／攝影

受環境風場偏東風影響，西半部空氣品質轉差，台南市今天一早依舊天空霧茫茫，PM2.5已連續2天紫爆，尤其台南空品測站濃度更在上午6時達到每立方公尺79微克，創下今年入秋以來最嚴重的空汙紀錄。南市府表示，已啟動跨局處應變小組，減緩空汙，學校也掛起空品旗，提醒師生避免戶外激烈活動。

根據環保署空氣品質監測，台南6處空品測站在今天上午4時PM2.5濃度開始飆高，以台南測站空品最差，上午6時達到每立方公尺79微克，濃度為今年入秋以來最高紀錄。

受偏東風影響，風速弱，導致擴散不易，中南部空品普遍不佳，台南市政府昨天即啟動跨局處應變，包括全天洗掃街道、請市民減少戶外劇烈運動、減少開窗等。環保局表示，今天受冷氣團影響，台灣附近逐漸出現強烈北風，昨天西半部大範圍累積的汙染物正往南部移動，今天整體空品仍不佳，預計這波境外汙染明天才會恢復「普通」。

市府教育局指出，今天上午9時前已向各校發送即時短訊，要求完成空品旗的懸掛，並提醒師生落實敏感族群戴口罩、避免戶外激烈活動、校園裸露地灑水作業等，由駐區督學督導學校落實情形。

目前台南市有272所公立國中小，都已安裝微型PM2.5感測器，協助學校即時掌握空品狀況，教育局表示，通常秋冬空氣品質狀況較為不佳，將持續向各校宣導在教室內打開未迎風面的門窗，同時開啟風扇，強化空氣循環。

台南 PM2.5 空氣品質

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