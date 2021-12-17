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南投花卉嘉年華登場 梅、櫻、蘭、牡丹百花爭妍到3月

聯合報 / 記者江良誠／南投即時報導
南投是冬季花卉重要產地，明年是虎年，魚池鄉虎頭蘭是春節最應景花卉。記者江良誠／攝影
南投是冬季花卉重要產地，明年是虎年，魚池鄉虎頭蘭是春節最應景花卉。記者江良誠／攝影

南投縣是冬季賞花旅遊首選，南投花卉嘉年華今天登場，配合各鄉鎮活動，包括草屯花海焢窯、原鄉耶誕節、仁愛、魚池、信義等地踏雪尋梅及櫻花季，讓遊客欣賞花卉美景，還可配合「南投玩很大」，消費滿200元就可以抽現金、住宿還可抽旅遊福袋，是冬季賞花泡湯最佳選擇。

南投花卉嘉年華上午由觀光處長陳志賢和南投觀光大使高曼容等人一起啟動，並與台中科技大學校長謝俊宏簽署大學社會責任計畫，輔導南投縣旅宿業、觀光遊樂業、觀光工廠、休閒農業區、休閒農場轉型為適宜各級學校戶外教育場域。台中科技大學也與鹿谷鄉小半天休閒農業區的合作，透過產學合作促進當地產業聚落以及社區文化創新發展。

埔里鎮台一生態休閒農場今年30周年配合花卉嘉年華，25日起到明年1月3日免門票，讓遊客免費賞花，並以「恐龍出沒小花園」為主題，設置大型恐龍模型與小火車，園區有市集、戲水區和手做DIY。25日有歲末花卉派對與元旦新春花卉饗宴主題日，民眾於活動期間分享花區花況照片，即有機會獲得富士拍立得相機、中台灣好玩卡。

觀光處長陳志賢說，南投縣花卉旅遊資源豐富，縣府整合串連各鄉鎮花卉特色，包括埔里嘉年華、花漾草屯焢窯季、魚池鄉虎頭蘭、信義鄉踏雪尋梅、羅娜村耶誕節、仁愛鄉互新冬梅賞花、仁愛鄉櫻花季、草坪頭櫻花季、杉林溪牡丹花季、九族薰衣草季，即日起到明年3月可輪流欣賞百花爭艷，更是冬季賞花健行泡湯最佳時機。

南投觀光大使高曼容展示冬季花卉和草莓等當季水果，歡迎遊客到南投賞花。記者江良誠／攝影
南投觀光大使高曼容展示冬季花卉和草莓等當季水果，歡迎遊客到南投賞花。記者江良誠／攝影
南投觀光大使高曼容展示冬季花卉和草莓等當季水果，歡迎遊客到南投賞花。記者江良誠／攝影
南投觀光大使高曼容展示冬季花卉和草莓等當季水果，歡迎遊客到南投賞花。記者江良誠／攝影

南投 賞花 櫻花季

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