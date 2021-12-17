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宏碁智醫、台中榮總攜手 提升友邦諾魯醫療能量

聯合報 / 記者馬瑞璿／台北即時報導
宏碁、宏碁智醫偕同晉弘科技支持台中榮總國際行動醫療團，捐贈宏碁筆記型電腦、宏碁智醫人工智慧診斷軟體VeriSee DR及醫療遠距視訊解決方案TeleMed與晉弘科技horus Scope眼底鏡和五官鏡於諾魯當地使用。記者馬瑞璿／攝影
宏碁、宏碁智醫偕同晉弘科技支持台中榮總國際行動醫療團，捐贈宏碁筆記型電腦、宏碁智醫人工智慧診斷軟體VeriSee DR及醫療遠距視訊解決方案TeleMed與晉弘科技horus Scope眼底鏡和五官鏡於諾魯當地使用。記者馬瑞璿／攝影

宏碁、宏碁智醫偕同晉弘科技支持台中榮總國際行動醫療團，捐贈宏碁筆記型電腦、宏碁智醫人工智慧診斷軟體VeriSee DR及醫療遠距視訊解決方案TeleMed與晉弘科技horus Scope眼底鏡和五官鏡於諾魯當地使用，協助派駐諾魯共和國醫師診斷輔助工具，盼以智慧科技提升當地醫療量能，體現醫療無國界的精神。

諾魯駐台大使凱法斯致詞時指出：「我謹代表諾魯感謝宏碁集團及晉弘科技的捐贈，將醫療科技帶進諾魯，不僅能提升當地的醫療設備、啟用遠距醫療，更能即時彙整專科醫師建議，使治療將更加便利；同時，也很感謝台中榮總醫療團隊長達14年來重視諾魯居民的健康，並協助海外就醫醫療支援，讓諾魯病患能重獲健康。」

宏碁董事長暨執行長陳俊聖指出，宏碁應用資通訊專長，專注在人工智慧及大數據分析技術，旗下宏碁智醫設計及開發智慧醫療產品，已導入醫療照護場域。宏碁集團更是發揮己力，協助中榮醫療團隊，將愛心送至邦交國諾魯，實現健康照護、盼提升醫療品質，增進當地居民健康。

台中榮總院長陳適安表示，中榮執行諾魯醫療計畫已14年，台灣與諾魯一直維持友好的邦誼，每年中榮都會安排常駐醫師及行動醫療團前往諾魯支援，但疫情期間受到很大的影響，諾魯病人的治療時機不能等，所以，今年台灣與諾魯開啟邦交史上首次以直航醫療專機，將諾魯病人轉診至中榮治療，3個梯次共104位病人，目前已有53位病人完成治療返國，治療成效非常良好，而中榮致力發展智慧醫療、尖端醫療、精準醫療，未來，中榮也會把這樣的進步帶到諾魯友邦。

晉弘董事長兼總經理鄭竹明指出，晉弘科技從眼底攝影機開發起家，陸續推出耳、鼻、口、皮膚等手持式數位五官鏡，未來也會將數位式五官鏡提供給諾魯前線醫師使用，讓諾魯偏鄉社區及長照的居民能夠獲得照護。

諾魯當地糖尿病盛行率高，卻面臨醫療資源不足，缺乏專科醫師長期停留，宏碁智醫此次捐贈VeriSee DR人工智慧輔助診斷軟體，並搭配晉弘科技的horus Scope眼底鏡，利用人工智慧輔助醫師診斷糖尿病視網膜病變，準確度高達93%，可針對糖尿病糖友視網膜病變的篩檢，解決當地眼科專科醫師不足問題，無須連網即可進行即時篩檢判讀及轉診建議，大幅提升糖友視網膜病變篩檢時間及人口數，亦可協助中榮醫療團隊針對需轉診的病患提前準備、安排療程。

醫師 台中榮總 糖尿病

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