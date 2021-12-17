「金門不能只有1間醫院」 縣府擬建置西半島醫療專區

「金門不能只有一間醫院！」這是不少金門民眾長久以來的期盼。金門縣衛生局今天表示，西半島醫療專區歷經多次選址，目前以四七高地一營區為第一優先選址，後備服務中心為第二優先選址；金門縣長楊鎮浯表示，將持續努力克服困難整合鄉親意見，積極建置西半島醫療專區，以平衡東西半島醫療資源。

金門縣衛生局表示，金門為一離島，雖有「金門地區醫療給付效益提升計畫」(IDS計畫)、「原住民族及離島地區醫事人員養成計畫」、「醫學中心或重度級急救責任醫院支援離島及醫療資源不足地區醫院緊急醫療照護服務獎勵計畫」及醫療照護發展基金挹注衛生福利部金門醫院等措施提升本縣醫療人力及品質，因受限於醫療機構之地理位置、交通及人口之因素，致醫療資源不足，目前只有一家醫院層級就醫地點，仍無法滿足鄉親就醫科別、可近性及健康檢查等需求。

縣府表示，據民政處在10月的資料，金門的設籍人口數為14萬1180人，其中常住人口6萬7157人(行政院主計總處新聞資料)，可推估金門醫療院所平均每萬人口病床數為484至1018床(目前僅342床)、醫院平均每萬人口病床數為391至822床(目前僅304床)、每萬人口一般急性病床數為236至495床(目前僅113床)，及每萬人口西醫師數6.33(全國平均21.66)，顯見本縣醫療量能統計數值均低於期望值，且比同為離島的連江縣及澎湖縣相差許多，相關排名更是居全國之末。

縣府也說，隨著社會結構的快速改變，及兩岸日益熱絡的交流互動日趨頻繁，移居地區之外來人口及觀光人數正急遽成長中，原有之醫療資源勢必相對嚴重不足且醫事人力招募不易，導致醫療照護資源及品質相對於台灣地區醫療資源普遍不足。

衛生局長李錫鑫表示，西半島醫療專區歷經多次選址，目前以四七高地一營區為第一優先選址，並以後備服務中心為第二優先選址，二處選址目前皆同時推動進行，持續和相關單位協商，但尚有代拆代建、道路破口、營區內房建物及砲堡受文資法公告保存等問題待解決。

楊鎮浯表示，雖然過程中歷經不少問題，但縣府將持續努力克服困難整合鄉親意見，積極建置西半島醫療專區，以平衡東西半島醫療資源並提供即時在地的醫療服務。