遠距醫療健保給付元年 信義鄉率先啟動遠距專科門診

今年是遠距醫療健保給付元年，南投縣長期處於醫療資源不足的處境，為滿足山地離島及偏鄉民眾的就醫需求，衛生局加強消除偏鄉醫療量能的不平等，上午率先在信義鄉衛生所舉辦遠距醫療專科門診的揭牌，是全國40家遠醫門診的第一家，鄉民可於每月第2個周一上午8時30分至11時30分，與每月第4個周五上午8時30分至11時30分，開始享有遠距醫療專科門診服務。

衛生局長陳南松表示，衛福部落實偏鄉離島醫療在地化，推動遠距醫療照護提升可近性，信義鄉為山地原鄉，地處偏遠加上交通不便利，常有「醫生進不來、病患出不去」及「專科醫療不足」的困境，造成醫事人員至信義鄉開業意願不高，因此鄉內醫療資源明顯匱乏；今年媒合信義鄉衛生所與竹山秀傳醫院合作，順利共同推動信義鄉遠距醫療專科門診服務。

目前信義鄉衛生所除提供一般性醫療（家醫科及肝膽腸胃科）、洗腎醫療服務，與緊急醫療照護工作外，也結合中國醫藥大學附設醫院及當地診所共同推動醫療給付效益提昇計畫（IDS），提供民眾心臟科、牙科、胸腔科、小兒科及復健科等專科診療醫療服務， 但仍缺乏「耳鼻喉科及皮膚科」專科門診，由在地醫師透過視訊通訊方式與遠距醫師共同診察。