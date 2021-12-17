10年要成長5倍 漁業署長：壯大海上箱網將成台養殖主力
漁業署署長張致盛今天出席一項養殖論壇時指出，最近盤點台灣整個漁業發展，台灣未來漁業發展要壯大養殖產業的目標，要把陸域養殖逐漸往海發展，目前台灣海上箱網養殖只有3000公噸，未來10年要成長5倍，達到1萬5000公噸。未來台灣一方面往海邊海水養殖，一方面結合科技發展以海上箱網增加產量，未來海上箱網將是養殖產業的主力。
國立台灣海洋大學今天舉辦智慧箱網養殖應用技術論壇，署長張致盛說，台灣未來漁業發展要壯大養殖產業的目標，要把陸域養殖逐漸往海發展，目前台灣海上箱網養殖只有3000公噸，未來10年要成長5倍，達到1萬5000公噸。未來台灣一方面往海邊海水養殖，一方面結合科技發展以海上箱網增加產量，未來海上箱網將是養殖產業的主力。
張致盛表示，海上箱網養殖將列為漁業署重點輔導產業，引導產業向外海延伸，盼借助以海大為首的學研單位研究成果擴大海上箱網養殖產能，帶動漁村及養殖產業鏈經濟產值。
海大指出，全球漁撈資源下降，加速養殖產業升級與轉型，海上箱網養殖因具有高產能、養殖生物成長快速及對水土資源依賴性低等特性，有助於促進我國養殖型態轉型。
統籌計畫主持人冉繁華特聘教授表示，海大智能箱網養殖團隊以水下立體影像與聲納影像融合，可以準確辨別魚隻數量、生長狀態、活動力及攝食行為等，搭配大數據及AI智能系統精準計算投餌量、控制飼料落點，改善魚隻搶食時造成的受傷狀況、增加效率、節省成本並減少對環境的污染。
另外，配合水下洗網機偵測網袋、網目及上方的沾附物，分析網袋上的附著量及網目受力，減少因海草阻擋海水流動影響水質穩定及魚隻健康之問題，並監控網目受力或破損之情形，避免破網的成本支出，提高工作效率。相關技術已實際應用於外海箱網進行測試。
為推廣我國外海箱網養殖，漁業署自107年起於屏東海域建立外海抗災型智能箱網示範場，並投入如石鯛及大規格龍虎斑等箱網潛力養殖物種與陸上養殖種類做出市場區隔。推動至今，已成功帶動2家企業投資，該海域新投入箱網口數已4口增加至 21口，初估增加及帶動漁村及養殖產業鏈經濟產值達3.85億元。
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