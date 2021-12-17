10年要成長5倍 漁業署長：壯大海上箱網將成台養殖主力

漁業署署長張致盛今天出席一項養殖論壇時指出，最近盤點台灣整個漁業發展，台灣未來漁業發展要壯大養殖產業的目標，要把陸域養殖逐漸往海發展，目前台灣海上箱網養殖只有3000公噸，未來10年要成長5倍，達到1萬5000公噸。未來台灣一方面往海邊海水養殖，一方面結合科技發展以海上箱網增加產量，未來海上箱網將是養殖產業的主力。

國立台灣海洋大學今天舉辦智慧箱網養殖應用技術論壇，署長張致盛說，台灣未來漁業發展要壯大養殖產業的目標，要把陸域養殖逐漸往海發展，目前台灣海上箱網養殖只有3000公噸，未來10年要成長5倍，達到1萬5000公噸。未來台灣一方面往海邊海水養殖，一方面結合科技發展以海上箱網增加產量，未來海上箱網將是養殖產業的主力。

張致盛表示，海上箱網養殖將列為漁業署重點輔導產業，引導產業向外海延伸，盼借助以海大為首的學研單位研究成果擴大海上箱網養殖產能，帶動漁村及養殖產業鏈經濟產值。

海大指出，全球漁撈資源下降，加速養殖產業升級與轉型，海上箱網養殖因具有高產能、養殖生物成長快速及對水土資源依賴性低等特性，有助於促進我國養殖型態轉型。

統籌計畫主持人冉繁華特聘教授表示，海大智能箱網養殖團隊以水下立體影像與聲納影像融合，可以準確辨別魚隻數量、生長狀態、活動力及攝食行為等，搭配大數據及AI智能系統精準計算投餌量、控制飼料落點，改善魚隻搶食時造成的受傷狀況、增加效率、節省成本並減少對環境的污染。

另外，配合水下洗網機偵測網袋、網目及上方的沾附物，分析網袋上的附著量及網目受力，減少因海草阻擋海水流動影響水質穩定及魚隻健康之問題，並監控網目受力或破損之情形，避免破網的成本支出，提高工作效率。相關技術已實際應用於外海箱網進行測試。