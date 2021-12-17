快訊

議員大安森林公園宣講被婦掌摑 她丟下「我生病了」離去

網友最關注這三個月漲價的14家店！連鎖餐飲漲幅一次看

聽新聞
test
0:00 / 0:00

氣溫升病媒蚊向北、高海拔移動 環保署領軍大規模研究

聯合報 / 記者彭宣雅／台北即時報導
環保署、台北市環保局與國家衛生研究院今簽署「氣候變遷調適-病媒蚊變遷與推估」合作協議，就氣候變遷調適政策、行政運作資源及研究技術合作。記者彭宣雅／攝影
環保署、台北市環保局與國家衛生研究院今簽署「氣候變遷調適-病媒蚊變遷與推估」合作協議，就氣候變遷調適政策、行政運作資源及研究技術合作。記者彭宣雅／攝影

近年受到氣候變遷影響，冬季變短夏季變長，溫度上升，將使病媒蚊往北、往高海拔移動，登革熱也可能向北發展擴散。環保署與國衛院、台北市政府合作，將進行為期一年調查，希望找到病媒蚊遷移趨勢，提早預防登革熱大規模感染。

環保署、台北市環保局與國家衛生研究院今簽署「氣候變遷調適-病媒蚊變遷與推估」合作協議，就氣候變遷調適政策、行政運作資源及研究技術合作，進行病媒蚊調查與分部變化，也在北中南各選取依海拔穿越線調查，同時提出預防因應策略。

國衛院首席防疫顧問陳錦生表示，2015年，南部高雄、台南有4萬多登革熱病例，死亡200多人，但到了2017年，南部病例幾乎零，從4萬多病例降為零，過去做很多防制監測計劃，登革熱不會越過濁水溪，但2017、2018年，陸續出現北部登革熱案例，有很多指數，與南部不太一樣，希望能把這些資料與氣候變化因素、人流的移動，進行大數據分析，這是一種預防醫學、超前部署，預防勝於治療。

主要計畫執行者、國衛院國家病媒傳染防治中心專案技術助研究員黃旌集表示，因為氣候變遷，推估全球到2085年時，有50至60%人口暴露登革熱風險中，環境溫度會影響昆蟲的發育、生理行為與分布，當全球溫度上升，昆蟲就會往高緯度或高海拔分布。

他表示，研究顯示，不同地區埃及斑蚊、白線斑蚊發育溫度不同，因此推估台灣病媒蚊分布以外，需要建立一套監測預防機制，減少病媒蚊擴散；他也提到，過去到海拔1500公尺以上區域活動沒有蚊子，但近年露營成風潮，若病媒蚊也增加，民眾來露營後被叮咬又把疾病擴散到各縣市，這是不好的，因此計畫調查病媒蚊分布情形以及推估。

環保署副署長沈志修表示，以今年為例，上半年嚴重缺水，下半年又有暴雨，極端降雨造成戶外容器積水，這是病媒蚊孳生最主要來源；氣溫影響，台北創下歷年高溫，夏季日數過往130多天，一下子增加到155至210天，夏季增長、冬天變短，過去都用歷史資料來推演，很多資料都有差異，但這次結合北市環保局，提供行政資源，配合研究單位的技術調查監測，讓病媒蚊防疫工作有依據，尤其是這兩年登革熱在新北、桃園都出現病例，透過這樣的模式防疫，未來也能給全國各縣市參考，保障國人健康。

環保署、台北市環保局與國家衛生研究院今簽署「氣候變遷調適-病媒蚊變遷與推估」合作協議，就氣候變遷調適政策、行政運作資源及研究技術合作。記者彭宣雅／攝影
環保署、台北市環保局與國家衛生研究院今簽署「氣候變遷調適-病媒蚊變遷與推估」合作協議，就氣候變遷調適政策、行政運作資源及研究技術合作。記者彭宣雅／攝影

病媒蚊 登革熱 氣候變遷

延伸閱讀

「氣候變遷調適-病媒蚊變遷與推估」合作協議簽署

台南監理站、警方聯合稽查 取締、通報改裝噪音車57件

空汙來了！ 中南部今32站亮橘燈 有3測站出現「紅害」

環保署攜手美日等國 召開土污整治國際講習會

相關新聞

灰濛濛一片南台灣空品拉警報 紅色警示敏感族群當心

許多高雄市民一早出門發現天空灰濛濛一片，環保署清晨7點10分發出「空氣品質不良警報」，提醒高屏及台南地區居民留意空品問題...

名醫與疾病的對話／40歲時高血壓 做6件事紓壓

> 兒科醫師工作時間長、壓力大，還好我很喜歡與小朋友相處，診間小病患很純真、可愛，一張小貼紙就很容易滿足，很紓壓，但我沒想到的是，「我40歲時，高血壓竟悄然而至。」 「詹主任，你的臉怎麼那麼紅

元旦連假國道匝道採時段性封閉 駕駛注意事項看這邊

交通部高公局經評估近年來三天連假實施各匝道封閉措施之入口匝道及國道主線交通量，考量離峰時段交通量已降低，入口車流尚不致嚴...

宏碁智醫、台中榮總攜手 提升友邦諾魯醫療能量

宏碁、宏碁智醫偕同晉弘科技支持台中榮總國際行動醫療團，捐贈宏碁筆記型電腦、宏碁智醫人工智慧診斷軟體VeriSee DR及...

懷孕38周新生兒周產期窒息 黃金6小時低溫療法救命

30歲曉琪懷孕38周，產檢過程正常，未料生產前2天感到胎動變少，立刻警覺前往新竹台大分院新竹醫院掛急診。由於胎兒窘迫合併...

「金門不能只有1間醫院」 縣府擬建置西半島醫療專區

「金門不能只有一間醫院！」這是不少金門民眾長久以來的期盼。金門縣衛生局今天表示，西半島醫療專區歷經多次選址，目前以四七高...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。