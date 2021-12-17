氣溫升病媒蚊向北、高海拔移動 環保署領軍大規模研究
近年受到氣候變遷影響，冬季變短夏季變長，溫度上升，將使病媒蚊往北、往高海拔移動，登革熱也可能向北發展擴散。環保署與國衛院、台北市政府合作，將進行為期一年調查，希望找到病媒蚊遷移趨勢，提早預防登革熱大規模感染。
環保署、台北市環保局與國家衛生研究院今簽署「氣候變遷調適-病媒蚊變遷與推估」合作協議，就氣候變遷調適政策、行政運作資源及研究技術合作，進行病媒蚊調查與分部變化，也在北中南各選取依海拔穿越線調查，同時提出預防因應策略。
國衛院首席防疫顧問陳錦生表示，2015年，南部高雄、台南有4萬多登革熱病例，死亡200多人，但到了2017年，南部病例幾乎零，從4萬多病例降為零，過去做很多防制監測計劃，登革熱不會越過濁水溪，但2017、2018年，陸續出現北部登革熱案例，有很多指數，與南部不太一樣，希望能把這些資料與氣候變化因素、人流的移動，進行大數據分析，這是一種預防醫學、超前部署，預防勝於治療。
主要計畫執行者、國衛院國家病媒傳染防治中心專案技術助研究員黃旌集表示，因為氣候變遷，推估全球到2085年時，有50至60%人口暴露登革熱風險中，環境溫度會影響昆蟲的發育、生理行為與分布，當全球溫度上升，昆蟲就會往高緯度或高海拔分布。
他表示，研究顯示，不同地區埃及斑蚊、白線斑蚊發育溫度不同，因此推估台灣病媒蚊分布以外，需要建立一套監測預防機制，減少病媒蚊擴散；他也提到，過去到海拔1500公尺以上區域活動沒有蚊子，但近年露營成風潮，若病媒蚊也增加，民眾來露營後被叮咬又把疾病擴散到各縣市，這是不好的，因此計畫調查病媒蚊分布情形以及推估。
環保署副署長沈志修表示，以今年為例，上半年嚴重缺水，下半年又有暴雨，極端降雨造成戶外容器積水，這是病媒蚊孳生最主要來源；氣溫影響，台北創下歷年高溫，夏季日數過往130多天，一下子增加到155至210天，夏季增長、冬天變短，過去都用歷史資料來推演，很多資料都有差異，但這次結合北市環保局，提供行政資源，配合研究單位的技術調查監測，讓病媒蚊防疫工作有依據，尤其是這兩年登革熱在新北、桃園都出現病例，透過這樣的模式防疫，未來也能給全國各縣市參考，保障國人健康。
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