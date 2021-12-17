屏東落山風藝術季搶先看 進入風動的夢幻世界

屏東恆春半島冬季特有的「落山風」吹起，將「風」融入藝術創作的2021年落山風藝術季，將於25日在車城鄉海口港登場，今年以「萬種風情」為主題，展出18件大型地景裝置藝術，港口無人沙灘搖身一變成為打卡熱點，作品最近陸續架設完成，美照在網路搶先曝光，日夜呈現不同的美感；縣府邀民眾前往體驗恆春半島落山風吹拂的感動，走入風動的夢幻世界，感受連串的創意及驚喜。

縣府傳播暨國際事務處長鄞鳳蘭說，今年落山風藝術季從25日起至明年3月1日，展區位於車城鄉海口港延伸至看海美術館，由18組大型藝術品，帶領觀眾體驗恆春半島地區特殊的落山風，將風的情調、情景，揉合成與山海沙地共生的作品，展現地方特有的文化內涵；元旦下午更有一場屬於落山風的沈浸式舞劇「風潮變」，由來自太陽劇團的張逸軍團隊乘風演出，帶給民眾不一樣的視覺饗宴。

縣府今年展出的大型裝置藝術中，邀請竹工藝設計大師范承宗創作大型作品「風來了」，他曾在2019台灣燈會創作「帆城」，獲得義大利國際設計大獎（A'design award 2019）鐵獎、德國紅點品牌及傳達設計大獎；此次他所設計的「風來了」，運用傳統竹鷹架搭建技術在海口築出一座有如羅馬競技場的空間裝置，結構間裝設的圓形金屬葉片會隨風旋轉，帶來如同懷舊童玩的響動，觸動民眾情懷。