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腎病支出蟬聯健保花費首位 健保署推用藥安全三層防護

聯合報 / 記者沈能元／台北即時報導
腎病醫療支出蟬聯健保花費首位，健保署推用藥安全三層防護。圖／健保署提供
腎病醫療支出蟬聯健保花費首位，健保署推用藥安全三層防護。圖／健保署提供

健保署統計，腎病醫療支出連年蟬聯健保花費首位，去年整體醫療費用達562億元，其中84%用於門診洗腎病人。為保護腎病患者的腎臟功能，避免因用藥而造成腎損傷，中央健康保險署「健保醫療資訊雲端查詢系統」推出腎病用藥安全三層防護。此防護計畫歷經1年規劃，預計明年2月推出，估計每年約有22萬名病人受惠。

健保署「腎病用藥安全三層防護」與腎臟醫學會、醫院協會、醫師公會及藥師公會共同合作。第一層於摘要區靜態提示就診患者為中重度與重度慢性腎臟病人，請醫師避免處方具腎毒性藥物；第二層於醫師處方時，電腦主動提醒該病人非類固醇抗發炎用藥(NSAIDs)28天內使用情形；第三層針對第3至5期慢性腎臟病人及透析病人，醫師處方NSAIDs逾一定天數進行提示。

「NSAIDs用藥若是3個月內用藥天數超過30天的異常病人，較用藥未異常病人會提早129天進入洗腎階段。」健保署署長李伯璋說，此經健保大數據分析去年新透析病人前1年NSAIDs用藥情形發現。

因此，為守護腎病病人用藥安全，健保雲端查詢系統2019年10月起，建置電腦主動提醒非NSAIDs，包含貼布、軟膏、口服等用藥28天內使用情形；同年12月於摘要區提示中重度與重度慢性腎臟病人，提醒醫師儘量避免處方NSAIDs、顯影劑等具腎毒性藥物，及建議轉診至腎臟科評估腎功能及追蹤治療。

李伯璋說，為積極保護腎臟病人的腎臟功能，延緩病人進入洗腎，而與腎臟醫學會等公協會攜手合作，針對第3期至第5期慢性腎臟病人及透析病人，當醫師處方NSAIDs逾一定天數進行提示，預計於明年2月起推出「高風險腎臟病人NSAIDs用藥主動提示(API)」，估計每年約有22萬名病人受惠。

健保醫療資訊雲端查詢系統彙集病人跨院所就醫資料，目前提供12項主題資料，協助醫師判別病人是否重複用藥與檢查，每天約有150萬查詢人次，88%病人在就醫或領藥時，醫事人員有查詢本系統。

2018年起更陸續新增醫療影像分享機制、電腦主動提醒醫師重複用藥與檢查、藥品交互作用及過敏藥物等功能。2020年因應防疫需要，彙集跨部會資訊，讓醫事機構及相關公務部門，即時查詢民眾的旅遊史(T)、職業別(O)、接觸史(C)及群聚史(C)，減少院內和社區感染擴散風險，成為防疫第一線防線。

健保署將持續突破框架彙集病人就醫資料，目前規劃收載病人自費就醫資料，盼透過健保雲端系統協助忙碌的一線醫療人員，快速掌握病人完整就醫資料，減少非預期藥物交互作用、重複處方與檢驗檢查，降低對病人的傷害及醫療浪費。

腎病醫療支出蟬聯健保花費首位，健保署推用藥安全三層防護。本報資料照片
腎病醫療支出蟬聯健保花費首位，健保署推用藥安全三層防護。本報資料照片

健保 醫師 腎臟病

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