白河水庫清淤見成效 庫容回復逾5成
營運56年的台南市白河水庫淤積嚴重，原有2500萬立方公尺蓄水容量，民國106年僅剩1018萬立方公尺，淤積約6成，中央規劃清淤，如今庫容回復至1307萬立方公尺，已見成效。
台南市政府水利局今天發布新聞稿指出，白河水庫民國54年6月完工，迄今營運56年，近年來淤積嚴重，106年底剩餘容量1018萬立方公尺，淤積約6成，影響水庫功能。
白河水庫具有灌溉、防洪、給水及觀光等多目標功能，原設計蓄水容量約2500萬立方公尺，中央規劃白河水庫整體更新改善清淤活化，核定「白河水庫第一階段改善計畫（108年至112年）」列入「前瞻基礎建設計畫-水環境建設-水與發展」執行，規劃清淤250萬立方公尺，並建置庫區防淤隧道及繞庫防淤工程等。
水利局表示，此計畫回復白河水庫庫容至1250萬立方公尺，如今白河水庫容已回復至1307萬立方公尺，清淤已見成效。
水利署南區水資源局和嘉義縣政府、台南市政府等需土機關也召開白河水庫清淤土方媒合平台會議，台南市政府則已媒合去化約82萬立方公尺土方，未來將持續合作，以加速白河水庫清淤土方去化。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言