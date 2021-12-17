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懶人包／網友最關注這三個月漲價的14家店！連鎖餐飲漲幅一次看

DailyView網路溫度計 / DailyView網路溫度計

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文／羅文芳

物價連年飆高，近期「餐飲業」也齊聲喊漲，從麥當勞到八方雲集等平價美食，讓民眾荷包特別有感大縮水，對此法務部表示經查「上游蔬果肉品並未有價格波動」，懷疑有不肖業者哄抬價格，10日已成立「物價聯合稽查小組」稽查，首波查核對象有連鎖火鍋店與速食店。

究竟近期連鎖漲價業者有哪些？以下網路溫度計整理近三個月宣布調整價格業者，從平價牛排變貴20元，到連鎖餐廳通通都有，就連許多人冬天最愛吃的小火鍋也變貴10元。

懶人包／連鎖餐飲漲幅一次看　聲量破萬「上游根本沒漲」政府要查

image source: 網路溫度計

「漲聲」響起！連鎖餐飲接棒宣布　麥當勞讓網友最震驚

透過《KEYPO大數據關鍵引擎》查看其聲量趨勢，10月13日「王品」集團宣布調漲5%·，平價牛排業者「孫東寶」也漲20元，首先累積第一波高峰439筆，但最讓網友有感的漲價事件，莫過於11月18日「麥當勞」大麥克、雞塊也變貴，單品漲幅最多到7元，聲量2,347筆達到近期最高峰。

台人冬天最愛的火鍋「錢都」、「小石鍋」、「老先覺」也調整價格，後續連本土炸雞業者胖老爹、瓦城集團也跟進，銅板價鍋貼八方雲集、梁社漢排骨也變貴，近三個月連鎖餐飲業「漲」聲響起，網路聲量累積17,82筆。

▲連鎖餐飲業者宣布漲價，近三個月聲量破萬筆，其中麥當勞調整價格最讓網友有感。

▲連鎖餐飲業者宣布漲價，近三個月聲量破萬筆，其中麥當勞調整價格最讓網友有感。

image source:《KEYPO大數據關鍵引擎》聲量趨勢（分析區間：2021/09/17 - 2021/12/15 ）


分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2021/09/17 - 2021/12/15。

資料來源：

KEYPO大數據關鍵引擎》擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：累積超過10億筆以上的網路數據庫，其內容涵蓋新聞媒體、社群平台、討論區、部落格、地圖評論等網站。

研究方法：
系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『連鎖餐飲調漲』相關文本進行分析，調查「網路聲量」作為本分析依據。

*註1 網路聲量：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』，計算社群討論及新聞報導提及的文章則數，聲量越高代表討論越熱，能見度越高。

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