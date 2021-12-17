在家吃爆神美味！火鍋外帶網路超夯　免排隊又超優惠

image source:Facebook／這一鍋皇室密秘藏鍋物

文／姜雅馨

隨著天氣逐漸轉涼，「吃火鍋」也成為消費者暖胃的絕佳選擇，但近年台灣疫情嚴峻，加上品牌火鍋多需事先候位，因此「外帶火鍋」也成為消費者飲食新模式，從今年5月疫情升至三級警戒以來，「外帶火鍋」在網路討論呈現大幅成長趨勢，近一年網路聲量也累積高達328,510筆。

不少知名品牌看準防疫商機，強勢推出外帶自取火鍋優惠，不僅可以單獨外帶湯底，也能根據喜好購買不同食材搭配，讓你在家防疫也能安心品嚐名店美味！以下為你整理消費者選擇外帶火鍋的五大原因，一起來看有哪些外帶優勢與好康吧！

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(1)外帶鍋物優惠多、CP值高

不少餐廳因應疫情相繼推出外帶優惠，例如「這一鍋」就順勢祭出「會員外帶自取，消費金額滿2000元享85折優惠」，活動期間從11月16日至12月31日止，湯底包含麻而不辣的御膳麻辣鍋、湯頭濃郁的老火湯、溫潤酸香的一品酸菜鍋、餘韻別緻的頤心菌菇鍋，4種鍋物任君挑選，還能隨個人喜好搭配食材，在家與親友團聚也能吃到火鍋名店飄香美食，超高CP值也讓外帶鍋物成為消費者近期熱門新選擇。



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(2)冬天聚餐吃火鍋是首選

冬天聚餐吃什麼？當然挑熱呼呼的吃。火鍋的「圍爐感」，就成為許多人聚餐首選！不僅可以根據個人喜好不同，選擇火鍋的湯底與配料，加上火鍋是「邊吃邊煮」，就算與親朋好友話家常，食物也能隨時保持熱度。冷冷的冬天來一鍋熱呼呼的火鍋，不只替身體排寒，也能與許久未聚的好友盡情暢談，身心靈都能感受溫暖慰藉。

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(3)火鍋名店訂不到位

隨著防疫政策逐步放寬，加上冬季低溫來襲，許多知名火鍋店也恢復內用熱潮，但餐廳為配合政府防疫規範，入店用餐仍需配合量體溫、實聯制，以便控管人流數量，因此多鼓勵消費者提早訂位，另因疫情後「報復性消費」成長，民眾上網登記火鍋店候位多需等待1個月，才能吃得到名店美食。對此部分火鍋品牌也相繼推出外帶優惠，讓消費者在家也能享用鍋物，成為飲食新選擇。

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(4)疫情在外用餐有疑慮

儘管疫情相比前幾個月趨於穩定，餐廳也從三級警戒時嚴禁內用、「微解封」時設置隔板、梅花座，到今日逐步開放內用，但變種病毒來勢洶洶，讓不少消費者在外用餐仍存有疑慮，部分網友認為「即使解封也不會選擇內用」、「應先處理疫苗問題，再決定開放內用」，火鍋業者因此也絞盡腦汁，希望拉近與消費者「家中餐桌的距離」，提供「外帶」服務，不僅民眾可以放心享用美食，業者也能在疫情下創造新商機。

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(5)在家吃火鍋，吃不完可以多餐

民眾至火鍋店用餐時，因個人食量不同，不少消費者常有吃不完的問題，不僅浪費食材，就算打包回家也不易存放。許多知名火鍋店順勢推出「外帶湯底」服務，顧客可以根據需求選擇喜歡的食材配料，湯底也能按照用餐人數調整份量，同時滿足大食量與小鳥胃消費者的需求，適合想吃火鍋又擔心吃不完的民眾外帶購買。

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分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2020年11月29日至2021年11月28日。