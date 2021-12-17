阿里山觀光回溫 日出音樂會限量入場額滿訂房逾9成
疫情穩定，國旅及五倍券發酵，嘉義縣阿里山國家森林遊樂區觀光回溫，假日湧現人潮，跨年元旦連假，縣府主辦的阿里山日出印象音樂會，線上預約限量2500人入場額滿，遊樂區15家飯店旅館訂房逾9成，嘉義林區管理處阿里山工作站及飯店商家，積極準備，迎接跨年參加日出音樂會遊客上山。
迎接疫情後國旅爆發，阿里山日出印象音樂會因應活動品質及疫情考量，以線上預約限量2500名觀眾進場，4日上午10點開放後，受到民眾熱烈響應，現已額滿。
沒預約成功的民眾也別失望，縣長翁章梁說，為歡慶20周年，額外加碼當天在「慢遊嘉義」粉絲專業線上觀看活動直播的民眾就能抽限量紀念悠遊卡及馬克杯，邀您一起來現場或守在螢幕前一起迎接2022年第一道曙光。
阿里山日出印象音樂會20周年，明年元旦清晨5點半在阿里山遊樂區，邀國際聲樂家南韓男中音丁一憲、女高音蔣啟真、鄒族美聲藍色楓葉，搭配由指揮家江靖波率領樂興之時管絃樂團50人團隊進行2小時演出，在海拔約2485公尺高山上，以溫暖樂聲陪伴民眾歡樂迎接2022年第一道曙光。
阿里山遊樂區旅館協會會長廖景泰說，跨年元旦連假，訂房逾9成，疫情穩定，遊樂區觀光雖回溫，但相較去年，觀光旺季從6月起延續到櫻花季，今年碰上本土疫情，旺季較去年短，又熱門登山眠月線下月封閉，影響遊客上山；阿里山工作站說，依目前日出時間估算，新年第一道曙光約在7點多出現。
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