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灰濛濛一片南台灣空品拉警報 紅色警示敏感族群當心

聯合報 / 記者王慧瑛／高雄即時報導
許多高雄市民一早出門發現天空灰濛濛一片，環保署清晨7點10分發出「空氣品質不良警報」，提醒高屏及台南地區居民留意空品問題。記者王慧瑛／攝影
許多高雄市民一早出門發現天空灰濛濛一片，環保署清晨7點10分發出「空氣品質不良警報」，提醒高屏及台南地區居民留意空品問題。記者王慧瑛／攝影

許多高雄市民一早出門發現天空灰濛濛一片，環保署清晨7點10分發出「空氣品質不良警報」，提醒高屏及台南地區居民留意空品問題，AQI大於150紅色警示，對所有族群不健康，要減少在戶外運動。

高雄市環保局發出的空品早報，也提醒民眾注意「西部汙染及境外汙染、揚塵」，預估今天AQI趨勢是上半天達「紅色警示」等級，下半天是「橘色提醒」。

環保局指出，指標汙染物為PM2.5，今天受到冷氣團來襲，台灣附近將逐漸出現「偏北風」，擴散條件正在轉好。不過，北風剛增強，且達到風速最大時，由於西半部有大範圍、累積多時的汙染物，正被北風「往南推進」，多數正累積在南部，需等待北風更增強。北風風速更增強後，容易引發揚塵，此波北風有挾帶較多的境外汙染，預計中午後抵達台灣，基於上述因素，今天高雄空品相對差。

高雄今天上半天風速弱，有局部霧，西半部累積多時的汙染物正被偏北風往南推送，AQI易達到「紅色警示」。下半天風速增強，擴散條件稍轉好，但揚塵、境外汙染接續影響，AQI落在橘色提醒，建議全天避免戶外劇烈運動，外出請務必戴口罩

為讓空汙減壓，興達發電廠今年10月1起，2部機組環保停機、2部機組降載，室外煤場煤炭堆置量較平時堆置量減少75%。

許多高雄市民一早出門發現天空灰濛濛一片，環保署清晨7點10分發出「空氣品質不良警報」，提醒高屏及台南地區居民留意空品問題。記者王慧瑛／攝影
許多高雄市民一早出門發現天空灰濛濛一片，環保署清晨7點10分發出「空氣品質不良警報」，提醒高屏及台南地區居民留意空品問題。記者王慧瑛／攝影

高雄市 冷氣團 口罩

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