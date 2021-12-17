聽新聞
test
0:00 / 0:00
灰濛濛一片南台灣空品拉警報 紅色警示敏感族群當心
許多高雄市民一早出門發現天空灰濛濛一片，環保署清晨7點10分發出「空氣品質不良警報」，提醒高屏及台南地區居民留意空品問題，AQI大於150紅色警示，對所有族群不健康，要減少在戶外運動。
高雄市環保局發出的空品早報，也提醒民眾注意「西部汙染及境外汙染、揚塵」，預估今天AQI趨勢是上半天達「紅色警示」等級，下半天是「橘色提醒」。
環保局指出，指標汙染物為PM2.5，今天受到冷氣團來襲，台灣附近將逐漸出現「偏北風」，擴散條件正在轉好。不過，北風剛增強，且達到風速最大時，由於西半部有大範圍、累積多時的汙染物，正被北風「往南推進」，多數正累積在南部，需等待北風更增強。北風風速更增強後，容易引發揚塵，此波北風有挾帶較多的境外汙染，預計中午後抵達台灣，基於上述因素，今天高雄空品相對差。
高雄今天上半天風速弱，有局部霧，西半部累積多時的汙染物正被偏北風往南推送，AQI易達到「紅色警示」。下半天風速增強，擴散條件稍轉好，但揚塵、境外汙染接續影響，AQI落在橘色提醒，建議全天避免戶外劇烈運動，外出請務必戴口罩。
為讓空汙減壓，興達發電廠今年10月1起，2部機組環保停機、2部機組降載，室外煤場煤炭堆置量較平時堆置量減少75%。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言