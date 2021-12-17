灰濛濛一片南台灣空品拉警報 紅色警示敏感族群當心

> 兒科醫師工作時間長、壓力大，還好我很喜歡與小朋友相處，診間小病患很純真、可愛，一張小貼紙就很容易滿足，很紓壓，但我沒想到的是，「我40歲時，高血壓竟悄然而至。」 「詹主任，你的臉怎麼那麼紅

2021-12-17 03:10