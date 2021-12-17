明天清晨最冷！ 彭啟明：颱風殘存水氣下周一二到

揮別溫暖天氣，天氣風險公司總經理彭啟明在「氣象達人彭啟明」臉書粉專表示，今天開始到年底，又被打回到典型冬天的原形，就是東北風型的天氣型態，會持續至少一兩周以上。

今天清晨環境風場已經轉為偏東北風，溫度上雖尚未大降溫，北部都還有19-20度，但預期今天白天開始就會顯著的降溫，到晚上可能會接近到14-16度。

他說，明天清晨14-15度，是這波的最低溫點，空曠地區有機會到12-14度。中南部及東半部會比較晚一點感受到降溫，但中午溫度會比昨天略降2-3度，還是有點感覺。周六整天的天氣會感受到有些涼意，北部14-17度，中部14-22度，南部15-25度，東半部14-22度，會延續到下周，之後雖會回溫，但幅度都不大。

東北風增強，前緣也伴隨微弱鋒面，清晨在北部迎風面已經有些雨勢，今天北部將轉為陰沉偶雨，桃園以北到新北、台北、基隆到宜蘭會轉偶陣雨的天氣。這波的水氣不多，還是迎風面或靠山區地形上的陣雨為主，周六日會緩和一些，轉為迎風面的降雨為主。

他說，這波也同步帶來境外空氣汙染物，量可能不太多，仍要保持關注，尤其敏感族群要稍微留意，到周六才會緩和。

至於今年第22號颱風雷伊，彭啟明說，正位於台灣南端鵝鑾鼻的南方約1300公里處，目前是中度颱風，進入南海後將有機會順著太平洋高壓邊緣北轉，趨向海南島附近後，整個南海大環境不利於其維持，將會快速減弱消散，「不排除侵台」的可能性都不高。

彭啟明表示，要稍微留意是殘存水氣，可能在下周一二為台灣帶來的水氣，尤其進入冬季枯水期的中南部，有機會帶來一些雨勢。

彭啟明說，近期到年底都是典型北方冷高壓主導的天氣，仍可能有較冷空氣南下，可以關注預測上北極振盪未來可能轉趨負指標，這對北半球冬季，在年底到明年初，可能會迎來一波較冷的時期。