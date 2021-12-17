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冷空氣要來了！ 鄭明典：晚上北部和東北部很有感

聯合報 / 記者楊德宜／台北即時報導
今天至周日的天氣預報。圖／氣象局提供
今天至周日的天氣預報。圖／氣象局提供

中央氣象局長鄭明典在臉書表示，迎鋒面雨先到，稍後冷空氣才會到。晚上北部和東北部就會很有感，其他地方就偏向於早晚溫差大。

氣象局發布陸上強風特報，東北風明顯增強，今天台南以北、東半部(含蘭嶼、綠島)、恆春半島沿海空曠地區及澎湖、金門、馬祖將有9至11級強陣風，高雄沿海空曠地區亦有較強陣風，鄰近海域並有較大風浪。

氣象局說，今天清晨隨著鋒面通過，迎風面的北部、東北部雲量增多，容易出現局部性短暫雨，其他地區則是影響不大；鋒面通過後，東北季風或大陸冷氣團南下，北部、東半部有整天都有局部短暫雨。

氣溫方面，各地氣溫跟今天相比會下降，各地清晨低溫約17到20度附近，白天高溫上，北部、東北部約18到20度，整天感受都是涼、冷，中部、東部落在21到25度，南部東南部影響不大，高溫仍有26至28度左右，屬於日夜溫差大的天氣型態，適時添加衣物，注意保暖。

今天風力增強前，清晨中南部及馬祖有局部低雲或霧影響能見度；風力增強後，台南以北、東半部(含蘭嶼、綠島)、恆春半島沿海空曠地區及澎湖、金門、馬祖將有9至11級強陣風，高雄沿海空曠地區亦有較強陣風，並且在基隆北海岸、西南部、東半部及恆春半島沿海有長浪發生的機率，從事海邊活動多加留意；至於雷伊颱風短期內對台灣沒有直接影響。

氣象局 馬祖 恆春

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