愈晚愈冷！吳德榮：公投投票日北部東部陰冷 中南部晴

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，中央氣象局路徑潛勢預測圖顯示，中颱雷伊穿過菲律賓，即將進入南海，19日起逐漸大迴轉，無侵台機率。

他說，歐洲(ECMWF)系集模式亦顯示，大約3天後模擬路徑開始在南海大迴轉，行進期間遇強垂直風切及較冷的低層大氣，無法維持其強度，5天後已減弱、消散。不過，即使如此，其殘餘水氣仍將往台灣輸送，為下周一之後帶來大範圍的強降雨，甚至於已進入旱季的中南部，也有少見的明顯降雨，值得密切觀察。

今天鋒面掠過、強冷空氣南下，新竹以北及東半部轉有局部雨，氣溫遽降、愈晚愈濕冷，其他地區雲量略增，氣溫漸降。北部20降至12度，中部14至25度，南部15至26度，東部13至26度。

吳德榮說，明晨氣溫降至最低，有符合大陸冷氣團定義的機率，北台灣平地最低氣溫也將降至10度左右，要注意保暖。

明天公投投票日，白天起水氣逐漸減少，北台灣濕冷漸轉乾，北海岸、大台北東側及東半部仍有局部短暫雨，新竹以南為多雲時晴的天氣。

下周日天氣漸趨穩定，但中層雲逐漸由南往北移，中南部雲量漸增、山區有零星飄雨的機率，東半部亦有局部短暫雨；氣溫略回升、仍偏冷。

下周一雷伊颱風外圍水氣逐漸接近，各地雲層逐漸增厚，有局部雨，尤其南部及東南部有明顯降雨；冷空氣減弱，天氣偏涼。

下周二雷伊殘餘的水氣將帶來大範圍、較強降雨。下周三雷伊殘餘的水氣東移，北部、東半部仍有雨，其他地區降雨趨緩。下周四恢復成東北季風影響，北、東偶有局部雨，背風面晴朗穩定。