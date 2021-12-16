創一站式行動篩檢服務 北市聯醫獲頒政府服務獎

政府服務獎為政府機關推動為民服務工作最高榮譽的獎項，今年來到第四屆，台北市立聯合醫院以「安心檢疫行動篩檢巴士 提供以檢疫者為中心的一條龍防疫服務」榮獲數位創新加值獎項，總院長黃勝堅表示，為了在短時間完成篩檢任務，北市聯醫各院區跨組織運作，整合公私部門服務及資訊，為篩檢者提供高品質的到府（防疫旅館）服務。

在頒獎典禮上，台北市立聯合醫院黃遵誠副總院長表示，台灣在110年5月迎來第二波新冠疫情的考驗，面對來勢洶洶的疫情，篩檢需求短時間內劇增，為此，團隊設計出整合防疫一條龍服務。

黃遵誠說，為阻斷病毒傳播，須精準掌握篩檢者或隔離者相關的資訊，北市聯醫提供安心檢疫行動篩檢巴士服務，結合智能儀表板，同步在檢疫基地內進行健康監測及整合各機關資訊，使資訊不斷鏈。

此外，行動篩檢巴士主動出擊，提供一站式行動篩檢服務，提高防疫工作效能，也解決龐大的篩檢需求，預防民眾因集中採檢而發生群聚感染的風險。

黃勝堅強調，無論是在疫情爆發的任何一個時期，市立聯合醫院團隊深入各個疫情熱區與疫情對抗，擊敗病毒，守護市民健康。

第四屆政府服務獎得獎名單，數位創新加值項別得獎單位分別為衛生福利部、北市聯醫、嘉義市政府警察局、財政部財政資訊中心等七個機關；社會關懷服務項別則有警政署國道公路警察局、新北市政府警察局、財政部高雄國稅局、國立台灣圖書館等14個機關獲獎。