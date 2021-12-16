國泰醫院跨團隊照護 心衰竭阿公自爬4樓不求人

國泰醫院近年導入心衰竭、慢性阻塞性肺病整合照護，不僅幫罹患心臟病的阿公重拾生活自理能力，也替菸齡55年的阿公成功戒菸，甚至他還能自己爬樓梯，獲醫策會照護品質認證。

根據衛生福利部統計，心臟疾病及慢性下呼吸道疾病高居10大死因之列，影響病人生活品質。

國泰醫院近年啟動跨團隊整合照護模式，導入如心衰竭用藥提醒系統等資訊智慧化管理、實施醫病共享決策等，提供病人全方位照護，降低病人再入院率，今天獲財團法人醫院評鑑暨醫療品質策進會頒發「心衰竭」、「慢性阻塞性肺病」2項疾病照護品質認證。

在心衰竭照護方面，國泰醫院心血管中心部副主任秦志輝表示，近年曾收治一名72歲阿公，罹患冠狀動脈阻塞逾13年，後來引發心衰竭，無法爬樓梯、自行如廁，生活無法自理，一度因呼吸衰竭住院，救回一命後國泰醫院啟動跨團隊整合照護模式，由物理治療師從住院期間教導床邊復健運動，出院後也每週3次回診進行復健運動訓練。

秦志輝說，這名阿公剛出院時，無法自行爬樓梯到4樓住家，經2個多月介入協助，已可自行爬樓梯至4樓，重拾自理生活能力。

除此之外，國泰醫院也透過慢性阻塞肺病整合照護模式，協助菸齡長達55年的老菸槍阿公戒菸成功，並由呼吸治療師協助進行肺部復原治療，像是腹式呼吸負壓治療、每週2次腳踏車運動訓練肌耐力等，經過半年努力，該名阿公不再走兩步路就氣喘吁吁，還能自己爬樓梯，無須家人攙扶。

根據國泰醫院統計，在醫療團隊努力下，近2年心衰竭病人出院30天內死亡率均維持在2%以下，且病人半年的再入院率低於10%，慢性阻塞性肺病病人出院1年死亡率及14天內的再入院率也都保持在3%以下。