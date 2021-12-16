快訊

美女籃球星帕克宣布秘婚娶妻並已懷孕 與前夫女兒共譜幸福生活

國泰醫院跨團隊照護 心衰竭阿公自爬4樓不求人

中央社 / 台北16日電

國泰醫院近年導入心衰竭、慢性阻塞性肺病整合照護，不僅幫罹患心臟病的阿公重拾生活自理能力，也替菸齡55年的阿公成功戒菸，甚至他還能自己爬樓梯，獲醫策會照護品質認證。

根據衛生福利部統計，心臟疾病及慢性下呼吸道疾病高居10大死因之列，影響病人生活品質。

國泰醫院近年啟動跨團隊整合照護模式，導入如心衰竭用藥提醒系統等資訊智慧化管理、實施醫病共享決策等，提供病人全方位照護，降低病人再入院率，今天獲財團法人醫院評鑑暨醫療品質策進會頒發「心衰竭」、「慢性阻塞性肺病」2項疾病照護品質認證。

在心衰竭照護方面，國泰醫院心血管中心部副主任秦志輝表示，近年曾收治一名72歲阿公，罹患冠狀動脈阻塞逾13年，後來引發心衰竭，無法爬樓梯、自行如廁，生活無法自理，一度因呼吸衰竭住院，救回一命後國泰醫院啟動跨團隊整合照護模式，由物理治療師從住院期間教導床邊復健運動，出院後也每週3次回診進行復健運動訓練。

秦志輝說，這名阿公剛出院時，無法自行爬樓梯到4樓住家，經2個多月介入協助，已可自行爬樓梯至4樓，重拾自理生活能力。

除此之外，國泰醫院也透過慢性阻塞肺病整合照護模式，協助菸齡長達55年的老菸槍阿公戒菸成功，並由呼吸治療師協助進行肺部復原治療，像是腹式呼吸負壓治療、每週2次腳踏車運動訓練肌耐力等，經過半年努力，該名阿公不再走兩步路就氣喘吁吁，還能自己爬樓梯，無須家人攙扶。

根據國泰醫院統計，在醫療團隊努力下，近2年心衰竭病人出院30天內死亡率均維持在2%以下，且病人半年的再入院率低於10%，慢性阻塞性肺病病人出院1年死亡率及14天內的再入院率也都保持在3%以下。

復健 治療師 死亡率

延伸閱讀

保誠人壽辦新創競賽 總獎金30萬

時尚溫柔形象佳 國際品牌清景麟邀請女神徐若瑄代言

宜蘭推觀光 縣府請國際獲獎團隊拍形象短片

國產解謎《艾倫的自動機工坊》明年1月登Steam 結合程式考驗邏輯推理

相關新聞

元旦連假國道匝道採時段性封閉 駕駛注意事項看這邊

交通部高公局經評估近年來三天連假實施各匝道封閉措施之入口匝道及國道主線交通量，考量離峰時段交通量已降低，入口車流尚不致嚴...

荒野調查：台中烏溪每公里有4百袋垃圾 七成是一次性塑膠

荒野保護協會與富邦人壽今天共同發布「台中烏溪流域川廢快篩調查」，河岸及海岸長達215.5公里，垃圾總量110萬公升，以雙...

日月潭跨年煙火300秒未取消 視疫情是否開放晚會入場

南投疫情穩定，繼南投縣政府將照常辦理跨年晚會後，日月潭國家風景區宣布今年依舊有300秒的煙火施放，可以陪伴大家跨年，兩地...

2022台北跨年晚會實施三階段交管 北市規畫3線接駁公車

因應2022台北跨年晚會，信義區國道客運自12月31日晚間7時起進行三階段交通管制，市府轉運站也從晚間7時至隔天清晨5時...

年菜大啖海鮮免跑漁港 蘇澳區漁會推禮盒「一次滿足」

明年春節年菜想吃整桌海味，民眾可以不用親跑漁港採買。宜蘭縣蘇澳區漁會推出「鱻宴搶鮮集錦禮盒」，限量2000盒，不只白鯧、...

飛友怒比利時少女竟飛進限航區 民航局強調無違規

比利時19歲少女飛行員羅瑟福德（Zara Rutherford）8月18日從比利時出發，展開長達5萬1000公里的環球飛...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。