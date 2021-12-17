聯電綠獎五年近40件生態保育與青年倡議 精彩成果12/24限定展出

2021年第六屆「綠獎」徵件活動，已於上月底完成評審，定今年12月24日（週五）下午2至4時，在新竹市文化局演藝廳國際會議室，舉行頒獎典禮。同日上午10：30至下午5時，於典禮旁展場，將展示歷年多元生態守護精彩計畫與豐碩成果，近40件生態保育計畫與青年行動倡議，內容精彩。更邀請到歷屆優秀獲獎單位台灣獼猴共存推廣協會、台灣猛禽研究會、海洋公民基金會，親自到現場分享計畫理念，亦有互動有獎徵答等，內容精彩，歡迎參觀！

今年生態保育計畫獎助有五個團體獲獎，分別是：台北市出去玩戶外生活分享協會的「關乎你我，守護隱身在旁的領角鴞」；台灣山海天使環境保育協會的「起厝—幫海洋生物造一個永續的家」；中華民國荒野保護協會的「安心解『蜂』～認識獨居蜂生態教育推廣計畫」；台灣猛禽研究會的「猛禽毒物危機」；高雄市野鳥學會的「替凌波仙子多撐把傘」。

青少年環境行動獎分別為四個學生隊伍獲得，首獎一名「以『食』為傲—剩食議題推廣系列活動」；優選三名「疫情下的跨國永續行動─臺日SDGs氣候行動」、「傳說葫蘆墩—靈機應變守護環境初心不變」、「興享碗—中興大學環保碗外帶友善店家大集合！」。

網路人氣獎（社會團體組）由高雄市野鳥學會、台灣猛禽研究會、中華民國荒野保護協會、財團法人海洋公民基金會、彰化縣大村鄉大橋社區發展協會，共五單位獲得；網路人氣獎（學生組）由「以『食』為傲—剩食議題推廣系列活動」、「疫情下的跨國永續行動─臺日SDGs氣候行動」、「傳說葫蘆墩—靈機應變守護環境初心不變」，共三個學生隊伍獲得。

第六屆綠獎頒獎典禮暨五年成果展●活動日期：12月24日 ( 五 )●典禮時間：14:00 正式開始●展覽時間：10:30 ~ 17:00●活動地點：新竹市文化局演藝廳-國際會議室與展場（新竹市北區東大路二段17號）

「綠獎」是聯華電子公司發起的生態保育獎項，自民國105年起，每年徵選出優秀的生態保育計畫，頒發獎座和獎助金；又自民國108年起設置「青少年環境行動獎」，以分享、實踐、改變鼓勵青少年投入環保行動。六年來已在全台實現39件生態保育計畫及青少年環境行動倡議。聯電希望藉由綠獎的設立，鼓勵每一個熱愛台灣土地的生態保育團體，同時結合供應鏈夥伴的力量，共同守護台灣最後的綠生態。詳細資訊，請參閱綠獎官網：http://www.ecoechoaward.com