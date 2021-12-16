兒盟調查：近7成偏鄉孩子沒專用電腦 近5成無網路

新冠肺炎本土疫情在今年5月突轉嚴峻，各級學校停班不停學，採取遠距教學，卻也延伸不少問題。兒盟於疫情間進行「偏鄉兒少的線上學習與生活狀況」調查，發現只有33.3%偏鄉孩子擁有專用電腦或平板，有6成是向學校借用或同住家人共用，更僅有52.2%的家庭有網路。

兒盟調查指出，疫情期間，有47.5%的偏鄉兒少沒有正常吃三餐或是吃不飽、34.1%偏鄉兒少曾面臨日常生活用品不足、35.5%偏鄉兒少面臨文具用品不足；甚至有40.4%偏鄉兒少曾經面臨防疫用品不足問題。

不只日常生活，學習也遇到困境。兒盟調查發現，線上學習期間，只有33.3%偏鄉孩子擁有專用電腦或平板，有6成是向學校借用或同住家人共用，令人擔憂的是，有1/5的孩子是完全沒有電腦或平板，只能用手機上課。至於線上學習所需的網路連線，只有52.2%的家庭有網路連線，24.5%的孩子得使用家人4G熱點分享，甚至有6.9%的孩子因家中無網路而需轉至社區連線或至學校上課；偏鄉因地域和資源限制，即便有網路連線也極不穩定，超過4成的孩子表達經常有網速慢或斷線困擾。

除此之外，偏鄉孩子也缺乏適合的學習環境，調查發現，60.7%兒少表示沒有安靜不受干擾的房間、46.6%兒少表示上課地方沒有充足照明，還有38.1%沒有自己的書桌等環境及設備缺乏問題。

而疫情影響至今年暑假8月中趨緩，部分營隊及社團才開放活動，調查也發現，暑假期間，有48.5%的偏鄉兒少是一直在家玩3C產品，29.2%則是一直在家看電視，有38.4%偏鄉孩子表達沒事做很無聊。兒盟也觀察到，85.2%的偏鄉孩子會每天玩遊戲，23.4%每天玩超過2小時，需注意的是，近3成兒少每天會與網友聊天，除了擔心孩子健康，網路世界還隱藏隱私外洩、網路成癮、網路性剝削等風險。

今天記者會現場，邀請了彰化天盛國小校長陳東漢與3位六年級學生到場分享偏鄉學習遇到的問題和需求。傑洛(化名)說，家裡有3個小孩一起共用爸媽手機和家裡筆電，在上課時同時使用網路，會造成斷線無法上課情形，這狀況已困擾他們家很長一段時間，而且他一開始不會用手機傳作業，覺得很困擾，有不懂就必須另找時間問同學或找姐姐幫忙。

中國信託慈善基金會「點燃生命之火」兒盟合作邁入第12年，今年除持續支持兒盟推動的「偏鄉小學兒童關懷輔導計劃」之外，還有中信慈善基金會的「台灣夢-兒少社區陪伴扎根計畫」與「愛接棒－少棒暨青少棒資助計畫」，透過學校與社區的力量，一起攜手把愛與資源送到偏鄉孩童身上。