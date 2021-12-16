效期易混淆、未持續監測 4款問題藥品限期回收

衛福部食藥署公布，「永豐生理食鹽水注射液」、「敵癬抗黴乳膏」、「膚斯得乳膏」與「舒得淨口內膏」4款藥品，因效期易混淆或未能持續監測，限在明年1月26日與29日前回收。

衛生福利部食品藥物管理署今天發布產品回收訊息，永豐化學工業股份有限公司的生理食鹽水注射液250毫升12批與500毫升90批，因標示效期有15個月及18個月2種，為避免混淆，將回收效期標示為18個月的產品。

食藥署品質監督管理組科長傅淑卿接受媒體電話聯訪說，此款產品今年4月曾因酸鹼值（pH值）不符規定回收，當時廠商曾申請產品效期從18個月縮短至15個月。

傅淑卿說，該產品效期調整，故廠商主動回收18個月的產品，避免混淆。問題批號生產數量為250毫升約77萬袋、500毫升約650萬袋，將於明年1月29日前回收。

傅淑卿說，另外3款回收產品包含「敵癬抗黴乳膏1%」、「膚斯得乳膏2%」與「舒得淨口內膏0.1%」，皆為明則實業有限公司的產品。

傅淑卿表示，因廠商於民國108年更換委託製造廠，當時可能權利義務未釐清，原本委託製造廠生產的產品，無法持續進行安全性試驗，即無法監控上市後的品質是否維持，故啟動回收。

傅淑卿說，問題產品批號與生產數量，分別為「敵癬抗黴乳膏1%」有18批、17萬多支，「膚斯得乳膏2%」數量有2批、1.9萬支，「舒得淨口內膏0.1%」有2批、3.7萬支，將於明年1月26日前回收。

食藥署表示，若對用藥有疑慮者，應儘速回診與醫師討論，處方其他適當藥品，切勿自行任意停藥。