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花青素7.7倍！台東場新洛神葵「台東6號-黑晶」問世

聯合報 / 記者彭宣雅／台北即時報導
歷時九年，農委會台東農改場育成高花青素洛神葵新品種「台東6號-黑晶」，這品種乾果萼的花青素含量高達30.6 mg/g，是目前主要栽培品種「台東3號」的7.7倍，單位面積產量4倍。記者彭宣雅／攝影
歷時九年，農委會台東農改場育成高花青素洛神葵新品種「台東6號-黑晶」，這品種乾果萼的花青素含量高達30.6 mg/g，是目前主要栽培品種「台東3號」的7.7倍，單位面積產量4倍。記者彭宣雅／攝影

歷時九年，農委會台東農改場育成高花青素洛神葵新品種「台東6號-黑晶」，這品種乾果萼的花青素含量高達30.6 mg/g，是目前主要栽培品種「台東3號」的7.7倍，單位面積產量4倍，無論於花青素含量或產量表現上都出色，適合作為機能性產品原料。

台東場場長陳信言表示，全台洛神葵栽培面積為146公頃，台東縣為洛神葵主要產地，占全台78%。洛神葵富含花青素、類黃酮、多酚及有機酸等機能性成分，國內保健營養食品的年產值已連續六年正成長，去(109)年產值達195億元，年增9.78%。

台東場表示，洛神葵高花青素新品種，是利用人工雜交技術選拔育成，適合一次採收，具提高採收效率，節省人力成本優勢；其果萼顏色為深紫紅色，富含花青素，每公頃乾果萼產量達1200公斤，為高產、高品質的品種，適合機能性原料素材使用，可用於茶包、萃取飲品及錠劑等。

台東場說，本品種已提出品種權申請，未來可授權予業者開發機能性產品，機能性原料素材的需求與日俱增，可望促進洛神葵產業多元化加值利用。

歷時九年，農委會台東農改場育成高花青素洛神葵新品種「台東6號-黑晶」，這品種乾果萼的花青素含量高達30.6 mg/g，是目前主要栽培品種「台東3號」的7.7倍，單位面積產量4倍。記者彭宣雅／攝影
歷時九年，農委會台東農改場育成高花青素洛神葵新品種「台東6號-黑晶」，這品種乾果萼的花青素含量高達30.6 mg/g，是目前主要栽培品種「台東3號」的7.7倍，單位面積產量4倍。記者彭宣雅／攝影
歷時九年，農委會台東農改場育成高花青素洛神葵新品種「台東6號-黑晶」，這品種乾果萼的花青素含量高達30.6 mg/g，是目前主要栽培品種「台東3號」的7.7倍，單位面積產量4倍。記者彭宣雅／攝影
歷時九年，農委會台東農改場育成高花青素洛神葵新品種「台東6號-黑晶」，這品種乾果萼的花青素含量高達30.6 mg/g，是目前主要栽培品種「台東3號」的7.7倍，單位面積產量4倍。記者彭宣雅／攝影

台東 農委會 農改場

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