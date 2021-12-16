花青素7.7倍！台東場新洛神葵「台東6號-黑晶」問世

歷時九年，農委會台東農改場育成高花青素洛神葵新品種「台東6號-黑晶」，這品種乾果萼的花青素含量高達30.6 mg/g，是目前主要栽培品種「台東3號」的7.7倍，單位面積產量4倍，無論於花青素含量或產量表現上都出色，適合作為機能性產品原料。

台東場場長陳信言表示，全台洛神葵栽培面積為146公頃，台東縣為洛神葵主要產地，占全台78%。洛神葵富含花青素、類黃酮、多酚及有機酸等機能性成分，國內保健營養食品的年產值已連續六年正成長，去(109)年產值達195億元，年增9.78%。

台東場表示，洛神葵高花青素新品種，是利用人工雜交技術選拔育成，適合一次採收，具提高採收效率，節省人力成本優勢；其果萼顏色為深紫紅色，富含花青素，每公頃乾果萼產量達1200公斤，為高產、高品質的品種，適合機能性原料素材使用，可用於茶包、萃取飲品及錠劑等。