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荒野調查：台中烏溪每公里有4百袋垃圾 七成是一次性塑膠

聯合報 / 記者吳姿賢／台北即時報導
荒野保護協會與富邦人壽今天共同發布「台中烏溪流域川廢快篩調查」。記者吳姿賢／攝影
荒野保護協會與富邦人壽今天共同發布「台中烏溪流域川廢快篩調查」。記者吳姿賢／攝影

荒野保護協會與富邦人壽今天共同發布「台中烏溪流域川廢快篩調查」，河岸及海岸長達215.5公里，垃圾總量110萬公升，以雙北市通用的14公升垃圾袋計算，可裝滿逾7.8萬袋，平均每公里河段就有近400袋廢棄物，其中七成為一次性塑膠製品，大量廢棄物將從河流入海洋，造成嚴重汙染。

荒野保護協會去年發布全台首份「淡水河川廢快篩調查」，證實河川廢棄物是海廢主要來源之一，倡議從「河」開始替海洋止血，富邦人壽連續三年支持「川廢快篩調查計畫」，攜手荒野保護協會，首年前進台中為烏溪「把脈」。

根據本次調查，110萬公升的「川廢」當中，塑膠製品超過七成，包括塑膠袋28.6%、塑膠瓶罐容器23%，還有飲料杯、吸管、免洗餐具等一次性塑膠製品占約21.3%。

廢棄物種類也因應地形、人類生活型態而有差異，下游廢棄物主要為「破碎的塑膠瓶、塑膠袋、一次性餐具及少部分的保麗龍」，愈往中上游垃圾量並沒有減少，主要為「整袋的家庭垃圾、大型廢棄家具、事業廢棄物」，推測多為非法棄置。

根據烏溪垃圾累積曲線圖及川廢熱點分布圖中發現，80%的垃圾集中於20%的河岸段，且熱點集中「烏日高鐵站附近」、「大肚區國道一號橋下」及「烏溪流域出海口」，進一步觀察，垃圾熱點多集中較隱密及有建設圍牆的河岸段，可能是惡意棄置。

荒野保護協會理事長劉月梅說，山林、河川、海洋串聯在一起，唯有解決陸地廢棄物問題，才能真正減少垃圾進入海洋。希望藉由「川廢快篩調查計畫」，公布調查數據，並集結政府、企業與全民力量，以最有效方式清除河川垃圾。

富邦人壽總經理陳俊伴說，因應國際ESG浪潮興起，富邦人壽積極響應、落實永續經營理念，今年完成台中烏溪川廢調查，明年將前進新竹科技城，為頭前溪把脈。

富邦人壽執行副總陳世岳說，富邦人壽培訓近3萬名員工為「環境友善大使」，讓每個人都發揮綠色影響力，共同打造河川與全民共生的生活環境。

廢棄物 快篩 荒野保護協會

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