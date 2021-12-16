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日月潭跨年煙火300秒未取消 視疫情是否開放晚會入場

聯合報 / 記者黑中亮／南投即時報導
日月潭迎接2022跨年煙火晚會活動，伊達邵碼頭已完成耶誕燈飾布置，迎接年終前歡樂的氣氛。圖／日管處提供
日月潭迎接2022跨年煙火晚會活動，伊達邵碼頭已完成耶誕燈飾布置，迎接年終前歡樂的氣氛。圖／日管處提供

南投疫情穩定，繼南投縣政府將照常辦理跨年晚會後，日月潭國家風景區宣布今年依舊有300秒的煙火施放，可以陪伴大家跨年，兩地施放地點在水社及伊達邵碼頭，日管處強調，受到新冠變異株Omicron影響，屆時若防疫趨嚴，不排除不能入場看表演，但魚池鄉公所已宣布取消每年元旦舉辦「金龍山迎曙光」活動。

日月潭一直是台灣對外國際觀光行銷的門面，每天來到日月潭風景區的遊客更是破萬人，但疫情造成國內經濟受創且國際觀光客減少，希望藉由2022潭情說愛你日月潭跨年活動，邀請在地街頭藝人及勁舞團共襄盛舉，請來有聲林之王韋喆 、女歌手孫尤安擔綱，加上舞蹈工廠踢踏舞團、台中各大學員集合舞團ARDOR，以及舞姳印度舞蹈團體接力演出，營造歲末溫暖與幸福感外，也增加國人的團結心與凝聚力。

日管處表示，目前中央疫情指揮中心仍未限制跨年活動與人數，2022潭情說愛你日月潭跨年音樂會，今年除煙火外，也提供表演團隊歡唱迎新的節目，給遊客們耳目一新的感受，而為了迎接年終前歡樂的氣氛，伊達邵地區最近已完成發項耶誕燈飾，同時帶動疫後經濟、地方商機；只是來若防疫趨嚴，最壞的打算就是不能入場看表演，但可透過直播欣賞，而最後倒數的煙火秀，則仍可在場外觀賞，或透過直播看表演。

此外，金龍山晨曦日出美景如畫，名列台灣3大攝影聖地，日管處與魚池鄉公所自2014年起，每年元旦都舉辦「迎曙光」活動，今年受到新冠變異株Omicron高傳染力影響，為避免群聚感染，魚池鄉公所宣布喊卡「2022金龍山迎曙光」。

日月潭迎接2022跨年煙火晚會活動，伊達邵碼頭已完成耶誕燈飾布置，迎接年終前歡樂的氣氛。圖／日管處提供
日月潭迎接2022跨年煙火晚會活動，伊達邵碼頭已完成耶誕燈飾布置，迎接年終前歡樂的氣氛。圖／日管處提供
日月潭迎接2022跨年煙火晚會活動，伊達邵碼頭已完成耶誕燈飾布置，迎接年終前歡樂的氣氛。圖／日管處提供
日月潭迎接2022跨年煙火晚會活動，伊達邵碼頭已完成耶誕燈飾布置，迎接年終前歡樂的氣氛。圖／日管處提供

跨年晚會 日月潭 金龍山

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