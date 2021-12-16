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聯新國際醫療攜手11診所 成立骨科共照聯盟強化雙向轉診

聯合報 / 記者鄭國樑／桃園即時報導
聯新國際醫療結合11家診所成立骨科共照聯盟。圖／聯新國際醫院提供
聯新國際醫療結合11家診所成立骨科共照聯盟。圖／聯新國際醫院提供

桃園市聯新國際醫院響應健保署北區業務組「雁行專案－社區醫療合作推動計畫」，結合中壢、平鎮、楊梅、龍潭區11家在地診所，成立「聯新國際醫療骨科共照聯盟」，將以更緊密合作的雙向轉診，提供骨科病人更完整的醫療照護。

聯新國際醫療骨科共照聯盟今天於聯新國際醫院舉行成立大會，健保署北區業務組楊秀文科長指出，聯新國際醫院參與北區分級醫療雁行計畫，與基層合作發展社區共同照護網絡，今年更發展專科照護成立「骨科共照聯盟」、透過「轉診綠色通道」、「住院雙主治」共同照護使病人接受無縫轉銜醫療服務，成效斐然。今年至10月轉診至基層院所病人已達1300人，居大桃園區域醫院第一，今天成立骨科共照，整合民眾就醫需求，與基層合作強化在地醫療，共同守護民眾健康。

院方表示，聯盟團隊以有效率轉診、有感知服務為目標，落實以病人為中心的整合照護。聯新國際醫院骨科主任侯咸仰指出，骨科轉診病人不外乎需要外科手術、進一步檢查或治療其他合併症等3類，骨科術後在醫院做完黃金期復健就轉診回原骨科診所，讓病人就近做後續復健與照護；成立骨科共照聯盟就是希望強化醫院與診所的聯繫合作，整合民眾就醫需求，透過健保署的雙向轉診與分級醫療，讓醫療資源發揮最大效益，達到最佳治療效果。

骨科共照聯盟特別規畫轉診「綠色通道」，透過平台可額外增加3個掛號名額，讓診所轉診不受預約額滿限制，如需住院優先安排；住院期間採雙主治醫師共同照護模式，診所醫師可隨時探視病人及進行會診，掌握病人狀況，待出院回到診所復健或追蹤治療即可無縫接軌。此外，醫院還安排專責管理師協助，查房時醫師親送雙主治醫師聯名的住院關懷卡，代表診所與醫院的共同關心。

聯新國際醫院透過社區健康照護網平台系統，將轉診病人的就診、住院出院、出院病摘等資訊主動通知診所，並結合健保醫療資訊雲端查詢系統，讓診所瞭解病人就醫狀態與治療情形。轉診病人如有就醫問題，聯新國際醫院提供24小時諮詢專線服務，讓病人及家屬更安心。

骨科共照聯盟由聯新國際醫院主導，11家聯盟診所有黃永輝診所、高正雄骨科診所、林診所、英詮骨科診所、合健骨科診所、全家福診所、重慶骨科診所、鈺展骨科診所、廣旭骨科診所、毅嘉骨科診所、龍合骨科診所等。

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