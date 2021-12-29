「魚你相聚」這一刻真有豐味！蘇格登魚你相聚禮盒心意創意兼具

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▲舉著蘇格登造型獨特的「魚你相聚杯」，品味極品佳釀威士忌，這一刻真有豐味！ 圖／蘇格登 提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

年節歡聚團圓，久違的親人好友從各地返鄉共度佳節，記憶中的笑臉終於出現在眼前，聊聊天、敘敘舊，在這彌足珍貴的歡聚好食光，不妨舉著蘇格登造型獨特的「魚你相聚杯」，品味極品佳釀威士忌，綿延親友歡聚的溫暖，讓這一刻真有豐味！

▲蘇格登推出「魚你相聚」禮盒，為年節歡聚時刻更添豐味。 圖／蘇格登 提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

「魚你相聚」寓意親朋好友從世界各處匯聚於中心，為的就是「與你聚一聚」。「魚你相聚杯」採用特殊斜角設計，兩只杯子猶如好友互相依靠的肩膀，靠在一起頌讚友誼的美好，讓每一次舉杯都能激盪出最真心的交流。

▲「魚你相聚杯」特殊斜角設計，兩只杯子猶如好友互相依靠的肩膀。 圖／蘇格登 提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

「魚你相聚」雙色杯墊可以一拆為二，當有朋自遠方來，隨即分享，可以為團聚時刻堆砌儀式感，鋪陳來年的圓滿豐收。而金色漸層設計的「魚你分享杯」質感獨具，倒入酒液，琥珀色澤映現光影美感的同時，也凝聚溫馨氛圍，為好友分酒暢飲、澎湃饗宴開啟華麗序幕，致敬生命美好時光。

蘇格登「魚你相聚」禮盒共有3款：「12年單一麥芽威士忌醇雪莉版」採用西班牙獨家「訂製養桶工藝」，讓蘇格登獨家醇雪莉豐味層層綻放，梅李交疊蘋果甜香，加上巧克力的絲綢圓潤滑順口感收尾，層次分明尾韻綿長，令人一喝驚豔。

「15年單一麥芽威士忌」由蘇格登的匠師發揮非凡的釀製工藝緩蒸發酵而成，呈現圓潤滑順卻又層次豐富的平衡口感，酒質濃郁且細緻優雅，獨一無二的風味連女性都能輕鬆享受。

「12年單一麥芽威士忌」運用蘇格登引以為傲的雙桶熟成工藝，使酒液風味更加豐富，圓潤醇順的口感與豐饒的香氣，被許多饕客評價「香氣舒服、入口滑順」，無論佐餐、純飲都是極上享受，年節送禮最能展現品味和心意。

▲「12年單一麥芽威士忌醇雪莉版」採用西班牙獨家「訂製養桶工藝」，口感令人驚艷。 圖／蘇格登 提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

以香醇的美酒佐餐，好友開懷暢飲談天說地，這一刻真有豐味！蘇格登3款禮盒皆附贈兩只「魚你相聚杯」、一組「魚你相聚杯墊」，致敬相聚的每一刻。並且即將推出限量新年組合「魚你相聚」麻將組禮盒，內含五瓶蘇格登12年及一組蘇格登麻將組。每顆麻將都以蘇格登最具意象的鮭魚為標誌，象徵鮭魚團聚此刻、年年有餘的吉祥寓意。鮭魚暢遊在蘇格登經典綠波灩瀲中，更彰顯蘇格登Glen Ord傳奇酒廠集結天地精華、優游於自然的頂級製酒工藝。與家人好友舉杯暢飲蘇格登、藉由麻將凝聚情感，讓歡聚時刻更盡興！(麻將組禮盒數量有限，欲購請密切追蹤蘇格登FB粉絲團)。

▲限量「魚你相聚」麻將組禮盒，內含五瓶蘇格登12年及一組蘇格登麻將組。 圖／蘇格登 提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

此外，凡購買蘇格登Glen ord系列(不含禮盒品項)，單筆消費滿NT$3,000，即可獲得「魚你相聚分享杯」一只，數量有限，送完為止。

▲金色漸層設計的「魚你分享杯」質感獨具，為歡聚時刻更增添光輝。 圖／蘇格登 提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

美好的新年值得期待，「魚你相聚」讓溫馨時光在此駐足。除了以好酒與摯友碰杯、迎接來年，也可以送給重要的親友長輩展現心意，讓蘇格登「魚你相聚」禮盒為生活增添豐富滋味與飽滿香氣，將每一口品飲都化做暖心動人的餘韻。

詳情請上蘇格登官方平台、活動官網查詢：•Fb粉絲專頁：https://www.facebook.com/thesingletontw•Line 官方帳號：https://bit.ly/3rQpIf1•魚你相聚活動官網：https://bit.ly/3IQPuWj

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