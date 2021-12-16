吳舜文新聞獎頒獎 義消奪得攝影獎

「我是攝影記者，也是救災人員，太魯閣事件洞裡、洞外兩個世界，我選擇不刊登洞裡畫面，因我希望受難者和社會感受到溫暖。」榮獲第35屆吳舜文新聞攝影獎的《慈善新聞網》攝影記者蔡哲文，14日穿亮黃色救災制服上台領獎，他的一番話令在場人士動容，贏得一片掌聲。

姪女也罹難

第35屆吳舜文新聞獎於14日舉行頒獎典禮，這次共有17個專業獎項，慈善新聞網攝影記者蔡哲文以報導太魯閣事件的《他在搶救第一線 投入救災也紀錄英勇視角》作品，獲得「新聞攝影獎」。當他上台時，全場發現他身穿亮黃義消救難制服，立即知悉他也是一名救災人員，引起一陣騷動。

蔡哲文說，他一直從事救災工作，也是一名攝影記者，「我沒有想過我會得獎，感言現在才生出來。」蔡哲文說在從事太魯閣救災過程中，他的心情和所有家屬一樣，因為他的姪女也在裡面。

「記者不能進入洞裡，但我的身分可以，洞裡、洞外兩個世界，裡面堪稱『災難電影場景』，是我這輩子永遠不想回憶的畫面，所以照片我選擇刪除。」

收件數389件

新北市長侯友宜到場致詞時表示，受到疫情影響，各個產業深受其害，媒體也不例外，他鼓勵各家媒體再接再厲，報導事實。評審總召、資深媒體人樊祥麟表示，這次參賽網路媒體來勢洶洶，與傳統平面和電子媒體較勁，一共收到389件作品，經過兩個月的評審，終於選出得獎者。

這次的文字類新聞深度報導獎，由聯合報《從台灣1450案揭政府御用評委事件》獲得，聯合報代表人上台表示，報導這個題目需要勇氣，因為必須抵抗網軍的壓力，不過能得獎是很大的鼓勵，因為媒體是永遠的反對黨，要揭露社會不公不義的事情，最後以聯合報創辦人王惕吾說的話：「總統有任期，記者沒有任期。」共勉。

文字類國際新聞報導獎的得獎者是報導者的《選舉、政變、抵抗：緬甸動盪全紀錄系列報導》；兩岸新聞報導獎由中央通訊社《中共建黨百年 歷史與現場系列報導》獲得；影音類新聞深度報導獎由天下雜誌《金錢遊戲 光電大富翁》獲得；影音類國際新聞報導獎由大愛電視「垃圾去哪了」獲得；紀錄片獎由公共電視《一座島嶼一座城》獲得。

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