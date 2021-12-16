老年人口將突破400萬人 加緊長照腳步

明年度超過65歲總人數即將突破400萬人，台灣將進入超高齡社會！國健署15日在「整合性預防及延緩失能計畫-長者健康促進」線上論壇上指出，將於明年正式推出長者功能評估量表(ICOPE)，培育完成400名專業運動指導員，及建構社關網、長者之間平台，完成資訊整合。

15日國健署舉辦「整合性預防及延緩失能計畫-長者健康促進」線上論壇，湧進近600名關心老長照的醫療機構、協會及專業人員，一度網路壅塞，令主辦的台灣職能治療協會應接不暇。論壇主題包括「長者健康促進政策」、「長者健康資源整合運用」、「長者健康輔導網推動」及「方案執行評估」等，具體實用。

將入超高齡社會

國健署今年初統計65歲以上老人共370萬人，但到了11月止，已經增加到393萬人，65歲以上人口占總人口比率一旦到達20%，台灣將進入超高齡社會。副署長賈淑麗表示，老化後可能衍生的家庭、社會、醫療等問題迄待整合，而照顧老人也不單只有生理，還包括運動、認知、營養、生活機能和心理狀況等各方面。

賈淑麗進一步指出，國健署承接長照司移轉的「健康老化10年計畫」，正積極展開，目前實施計畫訂定4大目標，分別是推動長照業務、高齡友善環境、整合老人照顧和消除歧視。

人才資訊整合

社區健康組科長張瓊丹表示，依據「健康老化10年計畫」擬出三大指標，第一是長者功能評估量表(ICOPE)的選定，評估項目包括行動能力、認知功能、用藥、營養與口腔、生活目標以及視力與聽力，評估有需進一步醫治，將透過社區資源立即轉介相關資源服務。目前評估量表方案有266件，將於21日進行線上說明。

張瓊丹表示，第二目標是「預防及延緩失能」運動指導人員訓練，今年8到11月間已有12家專業機構進行試辦培訓人才，並於12月間進行線上指導、操作、考核等，共訓練出400餘名人才，有200餘名經考核通過為指導員。

第三目標是資訊整合，如何將社會關懷網、專業訓練人員與長者三者之間，透過實名制搭建起平台，彼此資源得以相互運用，是目前企待努力目標，一旦整合完成，全國百萬老人將能吸收保健醫療資訊，提前預防老化、失能，並且可在短時間內得到人力及醫療支援。

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