快訊

羽球世錦賽／戴資穎6度挺進8強 下輪戰辛德胡破魔咒

央行利率「連七凍」！再出手打炒房 推第四波房市管制

老年人口將突破400萬人 加緊長照腳步

台灣醒報 / 記者鄧玉瑩╱台北報導
台灣將邁入超高齡社會， 長照腳步加快(中央社)
台灣將邁入超高齡社會， 長照腳步加快(中央社)

明年度超過65歲總人數即將突破400萬人，台灣將進入超高齡社會！國健署15日在「整合性預防及延緩失能計畫-長者健康促進」線上論壇上指出，將於明年正式推出長者功能評估量表(ICOPE)，培育完成400名專業運動指導員，及建構社關網、長者之間平台，完成資訊整合。

15日國健署舉辦「整合性預防及延緩失能計畫-長者健康促進」線上論壇，湧進近600名關心老長照的醫療機構、協會及專業人員，一度網路壅塞，令主辦的台灣職能治療協會應接不暇。論壇主題包括「長者健康促進政策」、「長者健康資源整合運用」、「長者健康輔導網推動」及「方案執行評估」等，具體實用。

將入超高齡社會

國健署今年初統計65歲以上老人共370萬人，但到了11月止，已經增加到393萬人，65歲以上人口占總人口比率一旦到達20%，台灣將進入超高齡社會。副署長賈淑麗表示，老化後可能衍生的家庭、社會、醫療等問題迄待整合，而照顧老人也不單只有生理，還包括運動、認知、營養、生活機能和心理狀況等各方面。

賈淑麗進一步指出，國健署承接長照司移轉的「健康老化10年計畫」，正積極展開，目前實施計畫訂定4大目標，分別是推動長照業務、高齡友善環境、整合老人照顧和消除歧視。

人才資訊整合

社區健康組科長張瓊丹表示，依據「健康老化10年計畫」擬出三大指標，第一是長者功能評估量表(ICOPE)的選定，評估項目包括行動能力、認知功能、用藥、營養與口腔、生活目標以及視力與聽力，評估有需進一步醫治，將透過社區資源立即轉介相關資源服務。目前評估量表方案有266件，將於21日進行線上說明。

張瓊丹表示，第二目標是「預防及延緩失能」運動指導人員訓練，今年8到11月間已有12家專業機構進行試辦培訓人才，並於12月間進行線上指導、操作、考核等，共訓練出400餘名人才，有200餘名經考核通過為指導員。

第三目標是資訊整合，如何將社會關懷網、專業訓練人員與長者三者之間，透過實名制搭建起平台，彼此資源得以相互運用，是目前企待努力目標，一旦整合完成，全國百萬老人將能吸收保健醫療資訊，提前預防老化、失能，並且可在短時間內得到人力及醫療支援。

【更多精采內容，詳見

老化 國健署

延伸閱讀

撐起長照的移工卻是無援孤島 誰來撐起移工？

冬季進補食材黑名單曝光！ 中醫師教你寒熱夾雜體質該怎麼補

林口老年人口增2.5倍 新北市府推關懷計畫

葉金川／長照無底洞的解方

相關新聞

2022台北跨年晚會實施三階段交管 北市規畫3線接駁公車

因應2022台北跨年晚會，信義區國道客運自12月31日晚間7時起進行三階段交通管制，市府轉運站也從晚間7時至隔天清晨5時...

年菜大啖海鮮免跑漁港 蘇澳區漁會推禮盒「一次滿足」

明年春節年菜想吃整桌海味，民眾可以不用親跑漁港採買。宜蘭縣蘇澳區漁會推出「鱻宴搶鮮集錦禮盒」，限量2000盒，不只白鯧、...

飛友怒比利時少女竟飛進限航區 民航局強調無違規

比利時19歲少女飛行員羅瑟福德（Zara Rutherford）8月18日從比利時出發，展開長達5萬1000公里的環球飛...

空汙來了！ 中南部今32站亮橘燈 有3測站出現「紅害」

今中南部空品不佳，環保署統計，今天下午1時全台有32個空品測站「亮橘燈」，集中在台中至屏東地區，另有3測站出現「紅害」，...

霞喀羅古道假日湧賞楓人潮 居民呼籲別開車硬擠上山

連通新竹縣五峰鄉與尖石鄉的霞喀羅國家步道，近期因為沿線楓葉逐漸轉紅，湧入了不少登山健行客前往賞楓，卻也帶來嚴重的交通問題...

吳舜文新聞獎頒獎 義消奪得攝影獎

「我是攝影記者，也是救災人員，太魯閣事件洞裡、洞外兩個世界，我選擇不刊登洞裡畫面，因我希望受難者和社會感受到溫暖。」榮獲第35屆吳舜文新聞攝影獎的《慈善新聞網》攝影記者蔡哲文，14日穿亮黃色救災制服上台領獎，他的一番話令在場人士動容，贏得一片掌聲。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。