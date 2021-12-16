宿醉酒駕成大宗 隔夜酒測仍超標
「宿醉駕車成為酒駕的大宗」！台北市警察局警員就過去現場經驗15日於記者會分享說，多次取締到「因前一天喝酒睡一覺後就以為不算酒駕的民眾，結果攔查到還是超標」。酒與社會責任促進理事長鄭健發則指出，在不自知的狀況下攝取含酒精的料理，如麻油雞、羊肉爐等，仍然上路就會造成「無自覺酒駕」的危險。
酒駕死亡人數反增
交通部次長陳彥伯說，「交通安全向來是交通部的重點政策，而酒駕防制是其中重中之中。」交通部道安會統計資料指出，近年酒駕違規事件已逐年下降，從106年超過10萬件減少到109年度約8萬件酒駕違規。他指出，在台灣酒駕的狀況下降，有賴於台灣對酒駕處罰逐年增重的措施。
但陳彥伯表示，今年酒駕死亡人數相較去年同期卻增加28人，顯見仍有少數民眾心存僥倖，忽略酒駕危險程度。他指出，酒駕重罰的效應正在遞減，所以相關宣導也相當重要，要讓民眾知道酒駕是相當不安全。
當心不自覺酒駕
台灣酒駕意識漸起，都知道「喝酒不開車，開車不喝酒」。但有時候民眾喝完酒睡了一覺後，在身內酒精尚未代謝完的狀況下就繼續上路，導致了「無自覺酒駕」的狀況。陳彥伯指出，民眾喝酒不開車的觀念有時候僅限於「當天」，希望能將觀念延伸到「隔天」也不開車，並呼籲大眾要充分休息，避免意外觸法。
統計指出，下午4點到8點的白天時段中酒駕肇事的比例最高，佔全天候比例的26%。鄭健發對此驚訝表示，在寒冷天的天氣裡，民眾都會品嚐麻油雞、酒精含量低等食物、飲品，而民眾卻無自覺攝取到酒精，導致這個「無自覺酒駕」狀況。他呼籲，民眾注意相關狀況，尋求代駕、大眾交通等方式。
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