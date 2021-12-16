影／台鐵爆乘客與列車長口角 列車一度延誤6分鐘

台鐵自強號列車前天行駛途中，傳出旅客要求列車長開啟氣窗遭拒絕雙方爆發口角，鐵路警察局新營派出所警員獲報緊急登車處置，旅客也下車轉搭其他班次，列車一度延誤6分繼續北上，結束這波折。

這列由潮州開往七堵的108次自強號列車，14日清晨5點14分從潮州站出發，上午約6點50分時，第10車廂有名約60歲男子在列車經過台南新市善化間時，稱車廂內空氣品質不佳向列車長反應想打開氣窗，遭列車長以違反作業規定拒絕，進而雙方引起口角糾紛，男子拉高分貝情緒激動，引起旅客側目。

鐵路警察局新營派出所在列車7點3分停靠新營站後，荷槍實彈上車處置，列車長向旅客表示，要解除運送契約請旅客下車，旅客也同意，在警員護送下車，列車也延誤了約6分鐘繼續北上，虛驚一場。