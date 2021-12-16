台北101高空餐廳換人做 頂鮮101合約到期饗賓接手進駐

進駐台北101大樓86樓高空餐廳已11年的「頂鮮101餐廳」，曾經以全台最高樓層餐廳、華奢的店裝聞名，在兩岸旅遊旺盛時，是吸引陸客登高的一大賣點，但近年隨著陸客來台限制，來客直接腰斬，加上這兩年的全球疫情，國際觀光客也來不了，頂鮮101來客、業績受到的衝擊可想而知，近來「頂鮮101」換人做的風聲不斷，今日台北101大樓也宣布證實即將換手，雙方合約將至今年底，接下來由「饗賓集團」進駐。

台北101大樓指出，86樓「頂鮮101餐廳」依合約租期將至2021年12月31日止。針對未來86樓餐廳場域經營，台北101根據公司相關規定辦理選商作業，由國內知名「饗賓集團」以較優條件與完整的營運計劃取得承租經營權，「饗賓集團」將全力投入打造頂級高空景觀餐廳。在台北101高空餐廳邁入新里程碑的同時，衷心感謝「頂鮮101餐廳」團隊在台北101期間的合作與經營。