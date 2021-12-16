年菜大啖海鮮免跑漁港 蘇澳區漁會推禮盒「一次滿足」

明年春節年菜想吃整桌海味，民眾可以不用親跑漁港採買。宜蘭縣蘇澳區漁會推出「鱻宴搶鮮集錦禮盒」，限量2000盒，不只白鯧、干貝，還有鬼頭刀魚片等8項海鮮。總幹事陳春生表示，疫情之下幫漁民促銷，且為提供平價產品給消費者，不只把關品質，禮盒價格也「不漲價」。

有鑑於市售海鮮漁獲價漲、品質參差不齊，蘇澳區漁會精挑細選內行人才知道的白腹鯖魚片，俗稱扁仔青飛，油脂豐厚，此次推出白腹鯖魚片禮盒，原價720元，限量優惠600元，共有12入。

另外，鱻宴搶鮮集錦禮盒8項海味一次滿足，內有白鯧、生鮮干貝、 鬼頭刀魚片、鮮甜軟絲、扁鱈（大比目魚）、鮮甜白蝦、花枝丸，以及飛魚卵香腸，每盒原價2680元，搶鮮價2380元，限量2000盒。