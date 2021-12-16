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年菜大啖海鮮免跑漁港 蘇澳區漁會推禮盒「一次滿足」

聯合報 / 記者林佳彣／宜蘭即時報導
民眾過年吃團圓飯，可以享受煮鍋吃海鮮。記者林佳彣／攝影
民眾過年吃團圓飯，可以享受煮鍋吃海鮮。記者林佳彣／攝影

明年春節年菜想吃整桌海味，民眾可以不用親跑漁港採買。宜蘭縣蘇澳區漁會推出「鱻宴搶鮮集錦禮盒」，限量2000盒，不只白鯧、干貝，還有鬼頭刀魚片等8項海鮮。總幹事陳春生表示，疫情之下幫漁民促銷，且為提供平價產品給消費者，不只把關品質，禮盒價格也「不漲價」。

有鑑於市售海鮮漁獲價漲、品質參差不齊，蘇澳區漁會精挑細選內行人才知道的白腹鯖魚片，俗稱扁仔青飛，油脂豐厚，此次推出白腹鯖魚片禮盒，原價720元，限量優惠600元，共有12入。

另外，鱻宴搶鮮集錦禮盒8項海味一次滿足，內有白鯧、生鮮干貝、 鬼頭刀魚片、鮮甜軟絲、扁鱈（大比目魚）、鮮甜白蝦、花枝丸，以及飛魚卵香腸，每盒原價2680元，搶鮮價2380元，限量2000盒。

蘇澳區漁會表示，加入LINE生活圈（ID：@azs6931n）且前300名訂購者，每人1盒可享9折優惠，名額有限，預購可電洽03-9972808；宅配出貨預計在明年1月6日到18日期間。

飛魚卵香腸、軟絲、干貝在烤盤滋滋作響。記者林佳彣／攝影
飛魚卵香腸、軟絲、干貝在烤盤滋滋作響。記者林佳彣／攝影
鱻宴搶鮮集錦禮盒搶鮮價2380元，限量2000盒。記者林佳彣／攝影
鱻宴搶鮮集錦禮盒搶鮮價2380元，限量2000盒。記者林佳彣／攝影
宜蘭縣蘇澳區漁會推出「鱻宴搶鮮集錦禮盒」，限量2000盒，不只白鯧、干貝，還有鬼頭刀魚片等8項海鮮。記者林佳彣／攝影
宜蘭縣蘇澳區漁會推出「鱻宴搶鮮集錦禮盒」，限量2000盒，不只白鯧、干貝，還有鬼頭刀魚片等8項海鮮。記者林佳彣／攝影
鱻宴搶鮮集錦禮盒8項海味一次滿足，內有白鯧、生鮮干貝、 鬼頭刀魚片、鮮甜軟絲、扁鱈（大比目魚）、鮮甜白蝦、花枝丸，以及飛魚卵香腸。記者林佳彣／攝影
鱻宴搶鮮集錦禮盒8項海味一次滿足，內有白鯧、生鮮干貝、 鬼頭刀魚片、鮮甜軟絲、扁鱈（大比目魚）、鮮甜白蝦、花枝丸，以及飛魚卵香腸。記者林佳彣／攝影

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