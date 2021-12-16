溪頭杉林溪8家旅宿業者出手 結合交通業者把遊客帶上山

國旅正在復甦，溪頭8家飯店旅宿業者整合交通業者，提供台北、桃園、台中、台南、高雄，以中港轉運站為樞紐多據點營運，或客製化的遊覽車接送服務，打通南投縣觀光旅遊的任督二脈，走出一條便利遊的行程，也減少旅遊景點的交通阻塞。

交通處長陳志賢說，溪頭、杉林溪一直是國人最喜歡前來的風景區，除了食宿外，民眾最在乎的就是行的方便，但過去這條旅遊線在停車位及道路的服務雖然不夠好，在縣府、業者及台大實驗林的努力下，透過大眾運輸工具的加入營運，讓遊客得以快速便利友善的抵達南投縣各景點，

妖怪村董事長林淇園表示，旅遊行程最重視的是交通食宿，相較於過去的自駕遊，現今國人更喜愛的是便利遊，外出旅遊不需自己開車，選擇包車或是定點接送的接駁專車，不僅節省尋找停車位的時間，也獲得放鬆的滿足感。

統聯客運總經理朱玉書說，國人熱愛旅遊，溪頭線每逢假日塞車，民眾聞之色變，集團以龐大的運能路線資源，樂於扮演溪頭線大動脈的角色，結合國道客運由北到南的31條路線，以中港轉運站為中間點，調度車輛資源，再轉乘遊覽車前往溪頭杉林溪，對遊客的方便可以大大的提升，大家都不用開車上山。