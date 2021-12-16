2022台北跨年晚會實施三階段交管 北市規畫3線接駁公車

因應2022台北跨年晚會，信義區國道客運自12月31日晚間7時起進行三階段交通管制，市府轉運站也從晚間7時至隔天清晨5時封閉，配合各階段交管，預估有55線公車改道，共計112個站位取消；但為運輸跨年散場大量人潮，北市公運處規畫3線散場接駁公車，另有45線公車配合延後收班。

針對信義區國道客運三階段交管，公運處表示，第一階段為晚間7至8時，第二階段為晚間8至10時，第三階段為晚間10時至隔天清晨3時，管制區內的國道客運站位，包含市府轉運站及聯合報站取消，由南港轉運站、港墘路站、捷運南京三民站、捷運六張犁站、統聯景美站、國光客運台北車站作為替代站位。

北市府規畫的3線散場接駁公車，自元月1日零點至1時30分，以巡迴方式運輸，並依現行分段方式收費，1號線迄點為捷運忠孝新生站，由仁愛路與延吉街口上車，沿途行經延吉街至敦化南路、仁愛路公車專用道、過建國南路口變換至北側慢車道、右轉新生南路慢車道、右轉忠孝東路停靠「台北科技大學（忠孝）」站位。

2號線迄點為捷運公館站，由基隆路與信義路4段450巷口「吳興街口」候車亭上車，沿途行經基隆路、羅斯福路、捷運公館站；3號線迄點為木柵、景美、深坑，將由指南客運905公車、912公車、欣欣客運棕6、棕18、915公車及台北客運綠1負責接駁，乘車地點為松德路與信義路口，往返松德路、信義路、信義快速道路。