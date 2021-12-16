影／86歲阿祖「開心」2次 現搖呼拉圈100下氣不喘

已當曾祖母的86歲張陳女士曾開過二次心臟手術，如今能騎單車還搖呼拉圈達100下，高醫附設中和紀念醫院表示，這名阿祖續命的關鍵是接受經導管主動脈瓣膜植入術(TAVI)，8年前她是高醫此一手術的首例，現在健朗無比。

原住台南官田的張陳女士的丈夫過世後，靠養魚、餵豬貼補家用，之後遷居高雄，發現爬樓梯很容易喘，就醫查出3條動脈堵塞，12年前曾在北部接受冠狀動脈繞道手術，術後在高醫追蹤，仍常胸悶、胸痛、呼吸短促，檢查出主動脈嚴重鈣化且主動脈瓣愈來愈狹窄，經醫師建議接受主動脈瓣膜置換手術。

當時張陳女士要做第二次心臟大手術，有牙醫師、護理師背景的子女們十分擔心風險，開了好幾次家庭會議，心臟血管外科主任謝炯昭不厭其煩解釋，才減輕病人及家屬疑慮。

高醫表示，張陳女士目前每3個月定期回診追蹤，獨居的她能自我照料，上下樓也不再喘，還能騎單車外出，呼拉圈搖100下也臉不紅、氣不喘。

謝炯昭表示，年長者若採傳統開胸的心臟瓣膜置換手術，風險較大，術後合併症多、恢復時間也久，有的甚至合併太多疾病，無法動刀。但 TAVI手術問世後，成為高齡者主動脈瓣狹窄治療的主流。

高醫副院長羅傳堯表示，國人平均壽命延長，嚴重主動脈瓣膜狹窄疾病愈來愈多。高醫組成經導管主動脈瓣膜置放手術團隊，2013年底至今已成功替115名主動脈瓣狹窄的年長者完成手術，術後30天的死亡率為0%，患者平均年齡81.79歲，其中10人超過90歲。

謝炯昭說，TAVI手術只需從鼠蹊部劃開一道約0.5公分的傷口，從股動脈置入支架瓣膜取代原有瓣膜的功能，不必像以前開胸長達20公分，住院與恢復時間也比傳統手術快很多。

心臟血管內科主治醫師邱正安說，主動脈瓣膜狹窄好發於65歲以上，會隨年齡增加，國外研究70歲以上有70%以上罹患，主動脈瓣膜宛如水庫的閘門，若出現鈣化、狹窄，血液運送就會出現障礙，增加心臟的負荷，造成心臟衰竭。

輕症病人走路或運動時會喘，嚴重會導致血流滯留肺部造成肺積水，無法平躺睡覺，甚至呼吸困難需插管；一旦全身乏力、頭暈、喘或嚴重到低血壓及昏厥，就須緊急手術治療。