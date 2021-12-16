霞喀羅古道假日湧賞楓人潮 居民呼籲別開車硬擠上山
連通新竹縣五峰鄉與尖石鄉的霞喀羅國家步道，近期因為沿線楓葉逐漸轉紅，湧入了不少登山健行客前往賞楓，卻也帶來嚴重的交通問題，大量車輛湧入導致狹窄山路擠爆，部落居民甚至不得不封路阻止遊客開車入山，使得不明究理的遊客與居民開嗆，當地警方則表示近期假日人車多，希望民眾配合交管，避免衝突。
新竹縣警察局表示，霞喀羅養老登山口確實有居民封路的情況，不過主因是假日養老登山口停車場大爆滿，導致車輛就連會車、掉頭都很困難，當地居民自發組織交管，但因仍有遊客屢勸不聽硬闖，居民才會憤而拿繩索攔路，導致雙方爆發口角衝突。
警方表示，獲報後員警就驅車趕往現場，希望雙方冷靜、避免衝突，除了要求遊客配合交管指揮，也告知居民不得用繩索封路，口頭勸戒遊客即可。
就有接駁業者就跳出來為部落居民抱不平，負責接駁的業者阿虎隊長就說，當地居民其實都很歡迎遊客上山，因為可以促進當地經濟，不少居民都會在登山口擺攤販賣高山蔬菜，但12月正是霞喀羅賞楓季，因此人潮多很正常，可是通往登山口的道路狹窄，且停車場位子本來就不多，許多遊客自行駕車上山，又對當地交通狀況不熟，不僅容易發生擦撞，還會造成交通打死結。
阿虎隊長表示，因此才會有部落青年自發站出來在登山口前1公里進行交管，就是避免發生事故，可是如果遊客不配合，反而會導致更多問題，建議如果真的想上山賞楓，可以找接駁業者接送，一來業者熟悉山路，二來遊客集中搭乘小巴或中巴上山，就像搭乘大眾運輸的概念，可以避免車多塞車。
當地部落居民表示，因為霞喀羅古道東西端各有一處登山口，不過西端五峰鄉境內的石鹿登山口停車不方便，加上通往石鹿的清石道路全面封閉施工、整治路面到17日，因此大量人車都由東端尖石鄉的養老登山口入山，希望遊客上山配合，可以提前將車輛停在部落私人停車場，才不會開車到了登山口卻進退兩難。
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